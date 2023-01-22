疫情．最新｜增2737宗確診　多37人死亡　增12間院舍出現個案

本港疫情持續放緩，本港今日（22日）新增2,737宗確診，回落至二千宗水平，包括61宗輸入，是自7月初以來新低，多37人死亡，累計13,119人死亡。增12間院舍出現個案，24名院友及職員感染。



今日（22日）是年初一，免年伊始，亦象徵本港逐步邁向復常。本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。



另外，運輸及物流局局長林世雄表示，兩地通關後多個口岸配額未有用盡，當局局已與教育局緊密聯繫，會特事特辦協助跨境校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。



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今日疫情概要：

-增2,737宗確診，較昨日大減21.95%。

-輸入個案61宗，佔整體個案比率22.23%。

-新增37人死亡，7日平均死亡率升至1.158%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,119人。

-多12間院舍出現個案，包括24名院友及職員。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.586，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月22日 香港許願節今年復辦大批市民到許願樹拋寶牒▼



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▼1月21日 維園年宵市場愈夜愈多人▼



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【16:57】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增2,737宗確診，重返二千宗水平，為去年7月5日以來近半年新低，較昨日再減21.96%。院舍方面，有12間院舍有確診個案，當中有22名院友及2名員工確診，廣福護老院有限公司爆疫，有8人確診。

另外，再多37名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至43.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.158%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,118人。

【14:04】今日（22日）大年初一，不少市民把握一連四日公眾假期出外旅遊。今早7時起香港機場有不少航班啟程往日本、泰國、南韓等熱門旅遊地點，辦理往日本不同城市的登機櫃位都迫滿旅客。不過，日本航班近期出現變動，有一家四口的行程被打亂，唯有多玩三天也沒所謂，因為疫情以來已三年沒外遊，家中小孩十分期待旅程。



亦有近期已出遊的市民，在防疫措施大幅放寬後再出遊，展開泰國休閒之旅。有旅行社導遊表示，跟團的參加者主要為家庭團體，「兩、三代（人）」一起。

▼1月22日 年初一大批市民經機場離港外遊▼



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【11:35】闊別兩年的香港許願節今年復辦，由今日（22日）大年初一舉行至正月十五元宵節（2月5日）。政務司司長陳國基今早到到訪林村許願樹廣場，為全港市民祈福點燈，他致辭時提到希望在由治及興下做到四個「通」，包括通關、聯通人才、通力合作、及政通人和。他提到通關後，現時覺得疫情反彈機會不大，日前已與內地通電話，希望盡快推出方便兩地人員來往的措施。



陳國基在開幕儀式後前往許願樹拋寶牒，嘗試10多次，雖然身旁人士紛紛鼓掌支持打氣，但他最終仍未能成功將寶牒拋上樹。

【10:56】政務司長陳國基接指，正與內地商討推展下階段通關，希望能以快速測試代替核酸檢測，甚至取消過關檢測要求，認為最快於農曆新年後，有條件撤銷過關配額的限制。

▼1月21日 善信到黃大仙祠等上頭炷香▼



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▼1月21日 黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼



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▼1月21日 黃大仙祠三十晚重開供善信上頭炷香▼



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▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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▼1月21日 高鐡西九龍站北上人潮▼



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▼1月21日 落馬洲口岸過境人流眾多▼



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▼1月21日 年三十的九龍城街市大批顧客買餸做團年飯▼

