疫情．最新｜踏入兔年加快復常　確診者隔離令制度一周後撤銷

本港昨日（21日）新增3,507宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。今日（22日）是年初一，免年伊始，亦象徵本港逐步邁向復常。本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。



另外，運輸及物流局局長林世雄表示，兩地通關後多個口岸配額未有用盡，當局局已與教育局緊密聯繫，會特事特辦協助跨境校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。



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昨日疫情概要：

-增3,507宗確診，較昨日下跌7.44%。

-輸入個案佔87宗，佔整體個案比率2.48%。

-新增29名患者死亡，7日平均死亡率為1.119%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，分別為3宗XBB病毒株（包括2宗XBB1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.586，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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