疫情．最新｜踏入兔年加快復常　確診者隔離令制度一周後撤銷

撰文：陳葆琳 江麗盈 馬煒傑 呂穎姍 歐陽德浩 林穎嫺 鄧康翹
出版：更新：

本港昨日（21日）新增3,507宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。今日（22日）是年初一，免年伊始，亦象徵本港逐步邁向復常。本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。

另外，運輸及物流局局長林世雄表示，兩地通關後多個口岸配額未有用盡，當局局已與教育局緊密聯繫，會特事特辦協助跨境校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。

點擊「撲熱息痛」成分藥物網上搜尋器

昨日疫情概要：

-增3,507宗確診，較昨日下跌7.44%。
-輸入個案佔87宗，佔整體個案比率2.48%。
-新增29名患者死亡，7日平均死亡率為1.119%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,081人。
-本地個案帶新變異病毒株增8宗，分別為3宗XBB病毒株（包括2宗XBB1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

疫情．1.21｜增3507宗確診　市民過年復常　團年飯、上頭炷香逼爆
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.586，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月21日　維園年宵市場愈夜愈多人▼

+11

▼1月21日　善信到黃大仙祠等上頭炷香▼

+14

▼1月21日　黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼

+12

▼1月21日　黃大仙祠三十晚重開供善信上頭炷香▼

+1

▼1月21日　酒樓團年飯滿座▼

+6

▼1月21日　高鐡西九龍站北上人潮▼

+21

▼1月21日　落馬洲口岸過境人流眾多▼

+14

▼1月21日　年三十的九龍城街市大批顧客買餸做團年飯▼

+9
政府微調口罩令　准展覽攤位飲食及餐飲處所台上祝酒退燒止痛藥｜消委會推撲熱息痛藥物搜尋器　接20宗投訴半數涉網購東涌海堤灣畔 、沙田曉峯灣畔等屋苑污水陽性　政府籲3.5萬人快測實測落馬洲口岸過關要近一小時　港媽過自助通道失敗須重新排隊楓樹街檢測站人流減少　市民不滿昨日等足四個鐘　促以快測代替兔年．通關︱調查：逾4成人指通關提升購物欲　近6成料新春洗費增
新冠肺炎
通關
強制檢疫
檢疫令