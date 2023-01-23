疫情．最新｜單日確診宗數回落至3000宗以下　按周染疫人數減六成

今日（23日）是年初二，本港新冠病毒疫情持續放緩，昨日（22日）新增宗數回落至3,000宗以下。上周（1月15日至22日）疫情明顯回落，錄得本地及輸入個案共26,387宗，比之前一周（1月9日至15日）的61,777宗，大減超過一半，減幅達57.3%。



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昨日疫情概要：

-增2,737宗確診，較昨日大減21.95%。

-輸入個案61宗，佔整體個案比率22.23%。

-新增37人死亡，7日平均死亡率升至1.158%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,119人。

-多12間院舍出現個案，包括24名院友及職員。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.585，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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【08:00】踏入兔年，本港歷新冠病毒侵襲三年之後，終於走向復常之路，社交活動回復過去頻繁。回顧上周（1月15日至22日）疫情明顯回落，錄得本地及輸入個案共26,387宗，比之前一周（1月9日至15日）的61,777宗，大減超過一半，減幅達57.3%。

上周平均留醫病人數為3,340人，按周減少23.9%。至於死亡個案方面，上周有305名患者離世，比前一周少166人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周0.762%增至1.158%。

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