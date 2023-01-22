兔年｜高鐵乘客北上長隆動物園　開年過後自駕遊　初四南下要候補

今日是通關後的首個大年初一（22日），西九龍高鐵站所見北上旅客也坐滿候車區，探親人潮主要在年三十或之前返鄉，下午出發的都為明天與親友開年，亦有不少市民一家大小乘高鐵專程北上到主題公園長隆野生動物園 。



雖然農曆新年連假才展開，查看年初四（25日）假期最後一天，港鐵查詢餘票的網站顯示由廣州南往西九龍的南下車票只剩0張，其他出發點仍有票，但從中國鐵路12306網站所示，不論廣州南或東，往西九龍都要候補。



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專程到長隆旅遊 亦有探親後自駕遊浸溫泉

高鐵乘客北上高峰期至昨日（年三十、21日）已過，記者今日下午到來西九龍站，留意到前往福田、深圳北及廣州南，由下午約2時至6時的車票經已絕大部分售罄。有市民提前從網上購買車票，但購票窗口亦見有不少人排隊。



董小姐與丈夫女兒今日出發，計劃到廣州長隆旅遊三日，她解釋「因為比較近」，主要去長隆動物園遊玩。

伍小姐就打算先去深圳與父母親團年，探望親戚好友，她丈夫和兩名兒女亦同行。其後會自駕遊「周圍行下」，到惠州享受溫泉。

探望廣西上學女兒 再晚也補吃團年飯

梁先生和太太今日亦趁新年連假開始，乘高鐵到內地再轉往廣西南寧，探望在當地就讀大學的女兒。梁太與女兒分隔兩地已三年多，昨晚心情已激動萬分，「好想快啲見到（女兒）」，補吃團年飯，「不過好夜到」。原因是十日前在網上購票，只買到今天下午兩點左右的車票，預計要晚上八、九點才到達目的地。

高鐵增票數後即改簽直達廣州南

陳小姐帶女兒準備往廣東，與久違三年的親友「開年」，稱小朋友掛念在內地可以跟表兄表姐放煙花，「一早做完功課，返去又有得玩，唔需要顧住啲功課。」

陳小姐指高鐵開通首日購票較難，只買到較晚時段的車票，並需要從深圳北站轉折到廣州南站。後來本月17號高鐵車票增加，便即改簽車票，由西九龍站直達廣州南站。

年初四是返港高峰期，廣州南或東往西九龍都要候補。 （12306網站）

年初四返港高峰期 廣州返港要候補

今天起至一連四天是連續假期，截至下午4時所見，港鐵查詢餘票網站，連假最後一天的年初四（25日）廣州南至西九龍只剩零票，12306網站無論由廣州南或東站出發往西九龍全數班次都要候票，若往福田或深圳北則仍有票。