車公廟求籤｜劉業強為港求得11號中籤　籤文：威人威威不是威

正月初二（23日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗，今晨7時到沙田車公廟為香港求籤祈福，劉業強求得第11號中籤，籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」



至於沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田求得84號上籤，籤文為：「司晨守夜犬與雞，防範小人吠與啼；既有靈音來相報，萬事亨通任你為。」



十二年前、即2011年同為兔年的車公誕，劉業強父親、前行會成員兼鄉議局主席劉皇發同樣為香港求得第十一號中籤。疫情襲港三年之後，本港逐步走向復常，車公廟此籤有何啟示？



新界鄉議局主席劉業強1月23日為香港求得第11號中籤（左），籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田求得84號上籤。（文睿攝）

劉業強表示，第11號中籤解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」他指，過去三年由於疫情令生活很多阻滯，無論上學、就業及家庭團聚，而送虎迎兔前夕，香港與內地終首階段通關，籤文提醒香港要謹慎，守住此得來不易的形勢，港府亦要多聽意見，多落地。

▼劉業強2022年為香港求籤情況▼



去年求得38號中籤籲勿逞英豪

新界鄉議局主席劉業強去年虎年為香港求得第38號中籤，籤文為：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興吉，求財遂意。」當時本港迎來第五波疫情，他解籤指，反映現時抗疫措施妥當、市民配合，但切忌操之過急，相信經濟前景向好。

當時下月特首選舉即將來臨，劉業強認為，籤文顯示下任特首要「有經驗嘅人，腳踏實地啲做嘢。」

鄉議局主席劉業強連續八年為香港求籤：



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▼2022年2月2日初二善信車公誕祈福▼

