疫情．最新｜確診宗數創半年來新低　平均死亡人數續下跌

撰文：黃煦緻 陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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今日（24日）是年初三，本港昨日（23日）新增2,271宗確診，較昨日（22日）少466宗或17.03%，創近半年以來新低。院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有11名院友及2名員工確診。另外，再多49名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至43.4人，惟七日平均死亡率再升至1.269%，相關比率為5月12日以後新高，累計死亡人數13,167人。

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昨日疫情概要：

-增2,271宗確診，較昨日減17.03%。
-輸入個案41宗，佔整體個案比率1.81%。
-新增49人死亡，7日平均死亡率升至1.269%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,167人。
-多11間院舍出現個案，包括11名院友及2名職員。

疫情．1.23｜增2271宗確診持續回落至3000宗以下　多49名患者不治
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.585，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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