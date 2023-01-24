年初三赤口｜車公廟逾萬名善信入廟　一家逾四十口三代同堂齊祈福

今日（24日）是大年初三「赤口」，沙田車公廟人頭湧湧，逾千善信沿車公廟路兩旁排隊等候入場祈福，盼行個大運，警方需實施人流管制，分段放行。有三代同堂全家逾40人出動，扶老攜幼到場湊熱鬧，包括疫下出世的半歲B女，他們期盼新一年身體健康，遠離疫情及盡快除罩相見。亦有市民指受疫情影響，已闊別新春拜車公三年，冀社會逐步復常、本港經濟向好。



+ 8

至中午12時近1.1萬人次進廟

年初三赤口按傳統習俗避免向親友拜年，雖然今日天氣轉冷，但大批善信一早前往車公廟拜車公。警方實施人流管制，排隊人龍沿車公廟路兩旁延伸，現場目測有最少逾千人。華人廟宇委員會秘書處指，由上午8時至中午12時共有10,962人次進廟。

輪侯約一小時入廟 善信：唔使再嘟碼大家都開心啲

謝生一家三代同堂逾40人約10時到達，他指輪侯約一小時：「都預咗今年多人啲，今年疫情好返啲、放寬返，大家都出返嚟玩。」謝生指，以往每年均會與家人到車公廟祈福，與去年相比，今年人龍較長，排隊時間增加一倍，但入場則較輕鬆：「好好多，起碼唔使再嘟QR code (安心出行及疫苗通行證）。咁大家都開心啲。」

謝先生指，一家三口曾於去年三月感染，現時半歲大的細囡當時則未出世，「好在症狀輕微，都唔係大問題」，祈求今年全家身體健康，亦期盼口罩令盡快解除，又笑言「希望今日下晝就已經唔使戴，愈快愈好。」

+ 2

車公睗港靈籤要「張良」打救？入廟市民：正面啲自救啦！

周生一家亦排了個多小時隊：「等得唔耐，個零鐘咋嘛，一年一次都唔緊要啦，三年冇嚟過喇，感覺冇以前咁擠擁，但氣氣都返緊嚟」他祈盼新一年家宅出入平安、健康快樂：「香港就梗係經濟向好返、穩定返，就最好啦。」

對於新界鄉議局主席劉業強昨為香港求得第11號中籤，被問到會否盼望有「張良」打救：「打救就好難講嘅，不如正面啲自救啦，積極向上，唔好諗埋一邊，有返以前香港精神。」

風車檔仍嘆未旺財

雖然車公廟外大打蛇餅，不過場外的車公誕市場則依舊冷清，檔主曹先生指，雖然食環署有聽從意見，安排移除攤檔外的部分鐵馬，惟未有放行車公廟排隊人龍進入市集，結果旺丁不旺財。他憂慮未能回本，希望署方於沿途增設告示宣傳，及分段排隊以增加人流：「希望聽日年初四會好返啲，如果唔係，不如真係取消個車公誕市場，唔好嘥晒我哋啲精神同時間。」

檔主稱一份香燭都未賣出 批食環署分流不周

檔主阿燕認為食環署安排不周，令排隊入廟人龍無法中途購物，結果遭周邊小販及廟內商户「截糊」，生意慘淡：「無生口（出入口）放佢哋（排隊市民）出嚟，咁點做呀？完全無人，今朝十多人做嘢，都只係做得一千蚊，一份香燭都未賣過」

她又稱，食環署以往會有寬鬆安排，今年亦應允會設兩條人龍，一條通往市集，另一條則進入車公廟，但未見兌現：「搞成咁樣對我哋認真唔公平，完全一個人都唔俾埋嚟，咁我點做呀？入咗啲貨揼落海污染，燒咗佢又係污染，你叫我點算？」

+ 5

食環署：已增加車公誕市場入口

食環署昨回覆查詢稱，於場地入口處擺放鐵馬及帳篷，以便應用科技管理人流，至於場外其他擺放的鐵馬，有關部門會因應實際情況及需要實施人潮管制，控制現場人流，保障市民出入安全。 該署今早補充稱，已增加車公誕市場入口，及移走入口處部分鐵馬。