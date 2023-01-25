疫情．最新｜確診個案逐日下降　近半年終重回一千宗水平

本港疫情進一步回落，昨日（24日）新增1,987宗確診，相隔半年，再次回落至1,000宗水平，較前一日（23日）少284宗或12.51%。院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有33名院友及2名員工確診。另外，再多36名患者死亡，七日平均死亡人數繼續回落至42.0人，七日平均死亡率升至1.330%，相關比率仍為5月12日以後新高，累計死亡人數13,203人。



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昨日疫情概要：



-增1,987宗確診，較昨日減12.51%。

-輸入個案37宗，佔整體個案比率1.86%。

-新增36人死亡，7日平均死亡率升至1.330%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,203人。

-多24間院舍出現個案，包括33名院友及2名職員。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.5809，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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