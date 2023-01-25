疫情．最新｜確診個案逐日下降 近半年終重回一千宗水平
撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳葆琳 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 洪芷菁 何瑞芬
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本港疫情進一步回落，昨日（24日）新增1,987宗確診，相隔半年，再次回落至1,000宗水平，較前一日（23日）少284宗或12.51%。院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有33名院友及2名員工確診。另外，再多36名患者死亡，七日平均死亡人數繼續回落至42.0人，七日平均死亡率升至1.330%，相關比率仍為5月12日以後新高，累計死亡人數13,203人。
昨日疫情概要：
-增1,987宗確診，較昨日減12.51%。
-輸入個案37宗，佔整體個案比率1.86%。
-新增36人死亡，7日平均死亡率升至1.330%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,203人。
-多24間院舍出現個案，包括33名院友及2名職員。
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