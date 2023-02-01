身邊很多朋友都說，2023年的兔年特別有意思，因為新年伊始的同時，亦象徵我們否極泰來，越來越接近新冠疫情的終結。



還記得2020年初開始，差不多每天都陪伴大家的「430記者會」嗎？過去三年以來風雨不改為大眾提供疫情最新資訊。下午四時半扭開電視，差不多已成為港人日常生活一部分；隨著「430記者會」去年九月劃上句號，最近亦有另一樣傳播工具悄悄與大家話別，那就是醫管局每天公布公立醫院疫情相關個案與數字的「疫情新聞稿」。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



當「430記者會」與「疫情新聞稿」都已成為歷史，我們也正式點亮了復常的彩燈，一步步邁向復常生活，一元復始，重新出發！（資料圖片/羅君豪攝）

大家可別小覻這份新聞稿，看似單薄的一張紙、幾段文字、一些數據，背後卻包含了一眾同事的努力，疫情期間每天與數字「搏鬥」，以科學為本，整理與分析數據，再整合出疫情新聞稿。過去三年以來，每天透過傳媒讓公眾掌握在公立醫院留醫、康復、離世病人等相關數字與疫情最新情況。

回顧抗疫三年，本港先後經歷了幾波疫情高峰。因應疫情形勢起伏，疫情新聞稿公布的內容亦有所演變，例如我們早前便分析了在公立醫院不幸離世的新冠病人數據，以了解其離世原因是否與新冠有直接關係；另外，我們亦回顧了一些確診病人入院的數據，看看經公立醫院急症室入院的新冠患者，實際上是由於甚麼原因住院。同事們作這類科學數據分析，有助公眾掌握疫情對醫療系統的實際影響，同時亦為醫管局提供更多有用的數據，為我們日後調配資源及規劃服務時，發揮更大參考價值。雖然我們近日已暫停發布疫情新聞稿，但有關監察和數據分析工作仍會持續進行。

當「430記者會」與「疫情新聞稿」都已成為歷史，我們也正式點亮了復常的彩燈，一步步邁向復常生活，一元復始，重新出發！

最近疫情持續回落，確診人數已回落至早前每天約三千宗，需要住院的新冠病人數目亦逐步回落，大大減輕了公立醫院的壓力。通過醫管局同事的努力，公立醫院的非緊急服務已有序地調整運作模式，逐步恢復一些早前暫停了的服務。回首過去三年抗疫，除了公立醫院的醫護人員同心協力、緊守崗位外，各政府部門、非政府組織、社會各界及市民同心抗疫，可說是戰勝這場疫情的關鍵。這場長久戰亦增強了醫管局的緊急應變能力，無論硬件或軟件，都較三年前有更佳準備；除了靈活的病床及人手調動方案，就連病房改建與化驗室的檢測能力等，都已大大提升。

在社會復常中，醫療復常永遠都是首要，我們必須要維持醫療服務，才可以應付整個社會各方面增加的民生經濟活動；有了醫療復常這個穩固基礎，才能做到社會整體復常。

但復常並不等於鬆懈，醫管局會時刻保持警覺，應對未來不同挑戰，竭力提供優質公營醫療服務。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

