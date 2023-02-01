否極泰來　步向復常

撰文：01醫務所
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身邊很多朋友都說，2023年的兔年特別有意思，因為新年伊始的同時，亦象徵我們否極泰來，越來越接近新冠疫情的終結。

還記得2020年初開始，差不多每天都陪伴大家的「430記者會」嗎？過去三年以來風雨不改為大眾提供疫情最新資訊。下午四時半扭開電視，差不多已成為港人日常生活一部分；隨著「430記者會」去年九月劃上句號，最近亦有另一樣傳播工具悄悄與大家話別，那就是醫管局每天公布公立醫院疫情相關個案與數字的「疫情新聞稿」。

撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生

當「430記者會」與「疫情新聞稿」都已成為歷史，我們也正式點亮了復常的彩燈，一步步邁向復常生活，一元復始，重新出發！（資料圖片/羅君豪攝）

大家可別小覻這份新聞稿，看似單薄的一張紙、幾段文字、一些數據，背後卻包含了一眾同事的努力，疫情期間每天與數字「搏鬥」，以科學為本，整理與分析數據，再整合出疫情新聞稿。過去三年以來，每天透過傳媒讓公眾掌握在公立醫院留醫、康復、離世病人等相關數字與疫情最新情況。

回顧抗疫三年，本港先後經歷了幾波疫情高峰。因應疫情形勢起伏，疫情新聞稿公布的內容亦有所演變，例如我們早前便分析了在公立醫院不幸離世的新冠病人數據，以了解其離世原因是否與新冠有直接關係；另外，我們亦回顧了一些確診病人入院的數據，看看經公立醫院急症室入院的新冠患者，實際上是由於甚麼原因住院。同事們作這類科學數據分析，有助公眾掌握疫情對醫療系統的實際影響，同時亦為醫管局提供更多有用的數據，為我們日後調配資源及規劃服務時，發揮更大參考價值。雖然我們近日已暫停發布疫情新聞稿，但有關監察和數據分析工作仍會持續進行。

當「430記者會」與「疫情新聞稿」都已成為歷史，我們也正式點亮了復常的彩燈，一步步邁向復常生活，一元復始，重新出發！

最近疫情持續回落，確診人數已回落至早前每天約三千宗，需要住院的新冠病人數目亦逐步回落，大大減輕了公立醫院的壓力。通過醫管局同事的努力，公立醫院的非緊急服務已有序地調整運作模式，逐步恢復一些早前暫停了的服務。回首過去三年抗疫，除了公立醫院的醫護人員同心協力、緊守崗位外，各政府部門、非政府組織、社會各界及市民同心抗疫，可說是戰勝這場疫情的關鍵。這場長久戰亦增強了醫管局的緊急應變能力，無論硬件或軟件，都較三年前有更佳準備；除了靈活的病床及人手調動方案，就連病房改建與化驗室的檢測能力等，都已大大提升。

在社會復常中，醫療復常永遠都是首要，我們必須要維持醫療服務，才可以應付整個社會各方面增加的民生經濟活動；有了醫療復常這個穩固基礎，才能做到社會整體復常。

但復常並不等於鬆懈，醫管局會時刻保持警覺，應對未來不同挑戰，竭力提供優質公營醫療服務。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

二十七洗疚疾從歷史去看疫情有危便有機中西醫協作攜手戰疫情藍圖 ．彩筆
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