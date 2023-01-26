疫情．最新｜增2401宗確診　多28人死亡　增8間院舍出現個案

本港疫情反覆，農曆年假期過後，確診徘徊二千宗水平，今日（26日）新增2,401宗確診，較昨日上升4.6%，包括64宗輸入，多28人死亡，本港累計死亡個案13,258宗，多8間院舍出現個案。



農曆新年連假過後，確診個案再反彈上二千宗水平，本港昨日（25日）新增2,295宗確診，包括30宗輸入，多27人死亡，本港累計死亡個案13,230宗。今日多11間院舍出現個案，20名院友及職員中招。總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。



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今日疫情概要：



-增2,401宗確診，較昨日上升4.62%。

-輸入個案64宗，佔整體個案2.67%。

-新增28宗死亡個案，7日平均死亡率回升至1.306%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,258人。

-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,865,470。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.5735，但有輕微反彈跡象。（港大醫學院圖片）

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【17:10】新冠肺炎疫情趨穩定，本港今日（26日）新增2,401宗確診，單日確診徘徊於二千宗水平，較昨日微升4.62%，當中64宗為輸入個案。

另外，再多28名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至35.4人，惟七日平均死亡率卻微升至1.306%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,258人。

【17:00】農曆新年長假期結束，適逢中港兩地通關，大年初一至年初四訪港旅客有約37萬人次，當中15%為內地客約5.6萬人次，平均每日只有1.1萬內地客。不少港人趁農曆年假外遊，四日合共34萬人次出境，當中最多人經港珠澳大橋離港有9.7萬人次。而澳門旅遊局指出，四日有近29萬人次訪澳，當中約11萬名港人訪澳。

【17:10】政府今日（26日）表示，在東區及觀塘區三個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向上述三個屋苑派發約三萬快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，以輔助識別感染者。

▼1月26日 污水檢測結果呈陽性的地點▼



【14:47】本港逐漸走出持續三年的新冠疫情，曾染疫市民已逼近三百萬大關，疫情亦奪去逾一萬三千人性命，適逢今年是沙士20周年，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇倡議應如當年沙士疫情完結後，成立獨立調查委員會審視各項抗疫政策，包括疫情初期為何每日檢測數量偏低、追蹤及隔離做得不足、為何第五波疫情導致安老院舍大爆發等，「點解唔去做一個好清楚調查，搞清楚晒將來應該點做。」他認為現在是適當時候政府做一個全面檢討，「準備下一次大流行可以做得好啲。」

【11:37】新冠疫情漸遠離，本港逐漸步入復常，除了口罩令外，政府已解除大部分防疫措施，至於市民何時才能「除罩」，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（26日）在電台節目提出，今年春天3月底至4月初是撤銷口罩令最佳時機，但提醒到時會迎來「後口罩浪」，預期流感、副流感、腺病毒等呼吸道感染疾病會重臨，長者、長期病患者及三歲以下幼兒會首當其衝，公立醫院服務到時有機會爆煲，必須小心處理，「開放後要頂住。」

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