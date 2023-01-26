疫情．最新｜確診宗數徘徊2000宗水平 總數迫近300萬大關
撰文：陳葆琳 江麗盈 劉夢婷 馬煒傑 呂穎姍 孔繁栩 歐陽德浩 黃偉倫
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農曆新年連假過後，確診個案再反彈上二千宗水平，本港昨日（25日）新增2,295宗確診，包括30宗輸入，多27人死亡，本港累計死亡個案13,230宗。今日多11間院舍出現個案，20名院友及職員中招。總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。
昨日疫情概要：
-增2,295宗確診，較昨日升15.5%。
-輸入個案30宗，佔整體個案比率1.29%。
-新增27人死亡，7日平均死亡微降至1.28%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,230人。
-多11間院舍出現個案，包括17名院友及3名職員。
-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。
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