中年漢扮警長穿制服與兩男性交　稱只為增情趣不涉暴力　還柙候判

警方於前年收到投訴，指網上流傳穿上疑似警員制服男子的不雅片段，並有口交和肛交影像。警方經調查後，發現其中一名中年「主角」，並在該中年漢家搜出假的警察委任證及警員制服等。中年漢被捕後承認扮警長結織了兩名分别32及44歲男伴，並有與他們發生性行為。為令伴侶更興奮，他在過程中會穿上偽製警察制服，過程不涉威脅和暴力。中年漢今（27日）承認以虛假藉口促使他人作出非法性行為等四罪，法官把案件押後至2月7日判刑，期間需還柙。

被告周哲（又名周志倫），47歲，報稱無業。他承認兩項以虛假藉口促使他人作出非法性行為、一項管有虛假文書罪及一項不適當管有警員服裝罪。案件屬區域法院案件，今移師荃灣法院處理。

被告周哲在荃灣法院承認冒警等罪名。（資料圖片）

網上流傳3男穿疑似警制服性交片

案情指，警方於2021年4月接獲投訴，指一段片段在多個 WhatsApp 群組廣泛流傳，內中有三名男子身穿疑似警員制服，進行口交和肛交。警方調查發現，該片段在Telegram、Facebook 及連登也有發布。

被捕後稱想拍攝時似啲

警方其後確認被告為片中一名男子，遂於同年5月，到被告的元朗八鄉下輋村住所搜查，在單位內檢獲一張寫上被告姓名的虛假委任證和一條警員長褲，以及偽製的警員恤衫、外套、軍裝帽、皮帶和塑膠手槍等。被告在警誡下稱，知道委任證屬虛假，並稱想拍攝影片時「扮得似啲」。

穿制服進行性行為令伴侶更興奮

被告在錄影會面補充，他從未任職警員，該些物品是他在淘寶或其他網上平台購入，其中委任證是他以400元在淘寶訂製，被告向該店提供他穿警察制服的照片和選擇警長職級。被告稱他會穿着警察制服和其他男子進行性行為，使他們更興奮。此外，他會拍下性行為片段。

穿上警察制服與事主Y見面

警方調查又發現，被告曾假扮警長，誘使網友與他進行性行為，包括男子X及Y。其中案發時32歲的Y，於2017年結織被告，曾和對方相約在商場平台見面時，被告身穿全套警察制服與對方見面，並稱他當時正在當值。兩人其後成為情侶，並於同年12月在被告粉嶺住所玩角色扮演，並互相口交。

著X摸槍袋時小心走火

至於案發時44歲的X，於2020年結織被告。兩人在同年底到被告的元朗住所初次見面。當時被告自稱是沙展，表示可提供法律意見，又稱可介紹警察朋友給X認識，並一齊進行性行為。

被告在性交過程中會穿上警察制服，並連伸縮棍及掛有手槍的皮帶。他並有叫X 隔着槍袋觸摸其手槍，並叮囑X小心走火。兩人其後撫摸對方，以及互相口交。

強調只為增情趣不涉威脅和暴力

辯方求情稱，被告和兩事主透過同志網站結識，並成為情侶。被告使用涉案物件進行性行為，只為增加情趣，不涉威脅和暴力。被告現已深感後悔。

案件編號：DCCC 1054/2021