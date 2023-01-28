疫情．最新｜增3,480宗確診　長假後反彈近五成　多33人死亡

農曆年長假期後疫情有反彈趨勢，本港單日確診重上三千宗水平，今日（28日）新增3,480宗確診，較昨日上升近五成，包括118宗輸入個案，多33人死亡，本港累計13,313宗死亡個案。



因應隔離令取消，醫管局宣布2月1日起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約，而1月30起，醫管局的所有普通科門診診所，包括七間指定診所及早前暫停部份服務的診所，當日起恢復正常的普通科門診服務。



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今日疫情概要：



-增3,480宗確診，較昨日上升49.04%。

-輸入個案118宗，重上三位數，佔整體個案3.39%。

-新增33宗死亡個案，7日平均死亡率升至1.352%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,313人。

-本地個案涉變異病毒株增5宗，包括2宗為BF.7累計共46宗，以及3宗BQ.1.1累計218宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.58，但有輕微反彈跡象。（港大醫學院圖片）

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【16:43】政府今日（28日）公布，屯門區、九龍城區及元朗區多幢住宅，包括嘉匯、Oasis Kai Tak、銀禧花園及沙洲里村等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:36】新冠肺炎疫情緩和，本港今日（28日）新增3,480宗確診，確診數字再破三千宗，較前一日上升49.04%。當中118宗為輸入個案，較昨日升逾一倍，料與近日不少市民長假完結旅行後回港有關。

另外，再多33名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至33.1人，惟七日平均死亡率卻微升至1.325%%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,313人。

【10:46】本港確診數字持續下降，與內地通關後亦未見個案大幅反彈，政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星今日（28日）在電台節目表示，經過聖誕及農曆年長假期後，確診個案平穩下降，污水檢測的病毒量亦減少，認爲餘下的防疫措施可以逐步撤消，包括取消過關核酸檢測、師生上學前要快測等，到3、4月天氣回暖，亦可逐步解除口罩令，惟室內地方可繼續戴口罩。

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