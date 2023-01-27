滑翔飛行員死因　警一度未能打開附失蹤者位置檔案　認應找人幫忙

滑翔飛行員鍾旭華於2018年於大嶼山南飛行後失蹤，尋獲不治，死因研訊今（27日）午續，兩名與鍾同行的傘友均稱，當日起飛前曾見附近有’雨雲。警方指揮官則供稱，他們在搜索鍾時，曾嘗試用電訊發射站確認鍾的位置，但事後才知道山勢和水流或會影響訊號。雖然鍾妻曾送來友人找到疑為鍾位置的資料，但警方一度未能開啟該檔案。他們事後有作檢討，認同若未能開啟檔案，應找其他部門幫忙。



同行傘友稱見有大片雨雲

庭上讀出死者鍾旭華（41歲）兩名傘友吳柱平及李潤波的供詞，他們事發當日（2018年7月22日）均曾在大嶼山起飛場遇到鍾，吳提到當日天晴、風力很好，留意到大嶼山以南有大片雨雲，似乎會吹向起飛位置，故決定盡快起飛。在場5名飛行員輪流起飛，吳起飛前，鍾曾向他說：「阿柱，你行先。」

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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另一傘友見有雲層緊急降落

李的口供則指，估計鍾在下午1時48至52分起飛，他緊接其後。李起飛後，曾見上方一名相信是鍾的飛行員駕滑翔傘，他亦發現空中雲層較低，與其只相距100米左右，為防被吸入雲內會迷失方向，他即時緊急下降，最後成功安全降落。

鍾已考獲中級飛行員資格

香港滑翔傘協會安全主任趙浩南透露，鍾於2018年5月獲協會頒發中級飛行員資格，要在涉案起飛場單獨飛行至少需要持有第三級資歷，即表示鍾符合資格。據協會紀錄，鍾事故前所使用的滑翔傘已飛行100小時，鍾曾表示會安排時間檢查，未料他尚未將滑翔傘送去檢查便遭逢事故。

香港滑翔傘協會安全主任 趙浩南指鍾旭華已考獲中級飛行員資格。(凌子淇攝)

每年約有20人遇非致命意外

死因裁判官何俊堯問及，玩滑翔傘出意外的機率，趙則指每年至少有20人飛行時遇上非致命意外，針對死亡事件而言，鍾遭逢事故前10年曾發生過一宗，2018年至今亦發生過另一宗。

警稱電訊商一時未有人手處理

時任大嶼山南區女指揮官唐百旋供稱，警方接報後曾嘗試確認鍾手機號碼所屬電訊商，希望透過發射站訊號找出鍾的電話位置，不過起初未有太多電訊商有人手處理，因此隔天才能確認。另警方一度透過電話訊號找到鍾最後身處於長洲與石鼓洲之間，但在該處搜索後並無發現。

初時未能打開附有鍾位置的相關檔案

搜索踏入第四天（26日），唐與同僚收到鍾的朋友通知，指找到鍾的位置，並發送一個相關檔案。唐指當時正參與分區指揮官例會，嘗試用手機打開檔案但不成功，隨後獲通知警方已成功開啟檔案。翌日下午近1時，飛行服務隊發現鍾，送往醫院後證實不治。

死者鍾旭華的遺孀陳利珊稱，對警方仍用電話訊號方法搜尋感詫異。(凌子淇攝)

同意開不到檔案應找其他部門協助

唐稱，整個搜索行動均由消防處作主導，警方只是就調配人手等方面提供協助。被問到鍾妻陳利珊曾否通知警方發現鍾飛行路線有重疊之處，唐表示：「冇乜印象。」何官則問，警方一度未能開啟鍾友人提供的檔案，有否導致搜救延誤？唐回應指，隨後當局曾開會檢討，同意若遇上同樣情況，應找其他政府部門協助開啟檔案。

事後才知山勢水流會影響訊號

鍾妻陳利珊詢問下，唐承認在今次事故後，才發現電話訊號會受山勢、水流影響。陳稱警方仍沿用這個方法搜救是令她感詫異的地方。陳又稱，當時無法分辨警方及消防在行動中的角色，聽從搜救人員說法，才將坐標資料發給唐，直言：「都唔知send畀邊個。」

案件下周一續。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)