獅子山隧道擴建｜擬今年提交立法會申撥款　新管道最快2029年啟用

政府擬擴建獅子山隧道，由現時的雙線行車增至三線，以紓緩長年累月的塞車情況。運輸及物流局局長林世雄今日（28日）在網誌撰文指，擬在今年向立法會申請撥款，以聘請顧問進行首階段設計及工地勘測，屆時亦可一同探討往沙田方向管道的未來用途。他續指，會爭取擴建工程能如期在2025年動工，預料新隧道管道可於2029年啟用，相信再隔4年便可開放隧道至南北行各三線行車。



林世雄表示，獅子山隧道改善工程比興建一條新隧道更複雜，所需時間亦會較長。當局為維持施工期間隧道的交通運作，需先建成新北行隧道管道以暫時替代現有的南行隧道管道，並完成轉駁水管工程，才能展開南行隧道管道的擴建工程。

他續指，因應擴建工程，當局亦須遷移及重置行政大樓、通風大樓及隧道現有設施，包括機電系統、消防系統及隧道監測系統等，而由於隧道管內設置數條供應食水至九龍和港島地區的主幹食水管，故工程亦需顧及隧道結構及行車安全，亦要確保食水管不受影響。

至於噪音方面，林世雄提到， 路政署會根據環境影響評估報告的建議，於獅子山隧道公路適當地方裝設隔音屏障／隔音罩等噪音緩解設施，部分單位的噪音水平因此可減低高達10分貝或以上，相信有助提升居民生活質素。

早前有建議，將現有往沙田方向的隧道管道，開放予行人及單車使用。林世雄提到，當局已接獲北行隧道未來用途的建議，強調有關用途需考慮配套設施的限制、相關消防要求等，當局將會在改善工程的首階段設計下探討有關可行性，並與相關持份者保持溝通。