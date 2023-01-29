疫情．最新｜疫情三年將結束　衞生署今午夜後停止發出隔離令

農曆年長假期後疫情有反彈趨勢，本港昨日確診重上三千宗水平，新增3,480宗確診，較昨日上升近五成。



本港將在明日（30日）取消隔離令，即今日為隔離令最後一日，衞生署午夜停止再為確診者發出，已發出的隔離令也會無效，快測陽性呈報網站也會關閉，陽性病人自行管理。截至昨日衞生署公布，本港累計有2,872,823宗確診，連同今、明日兩日公布的確診數字，將成本港染疫總人數。



昨日疫情概要：



-增3,480宗確診，較昨日上升49.04%。

-輸入個案118宗，重上三位數，佔整體個案3.39%。

-新增33宗死亡個案，7日平均死亡率升至1.352%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,313人。

-本地個案涉變異病毒株增5宗，包括2宗為BF.7累計共46宗，以及3宗BQ.1.1累計218宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.576，暫時停止再回落。（港大醫學院圖片）

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【08:00】隨着香港及內地免檢疫通關，被逼停止每日穿梭香港及深圳上學的跨境學生，相隔三年最快2月第二周可免配額恢復回港上課。不過有北區小學校長透露，2月1日會有約四五十名跨境學，搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及做核酸檢測的方式率先回港上課，暫時統計2月2日更會增至約100人回港，料大部份為高年班學生，校方已籌備舉行新春文化日，慶祝及歡迎跨境學童回校。

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