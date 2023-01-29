疫情．最新｜隔離令今午夜取消　增3283確診　多2宗兒童危殆個案

香港將於明日（30日）撤銷確診者隔離令，衞生防護中心同日起透過網頁每日公布樣本數目及死亡數目，取代現時新聞公告。在今午（29日）最後一日出稿公布數字，本港新增3,172宗陽性檢測的本地感染個案及111宗檢測陽性輸入個案，多20名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有13,333宗。



今日疫情概要：



-增3,283宗確診，較昨日升1.191%。

-輸入個案111宗，佔整體個案比率3.38%。

-新增20人死亡，7日平均死亡微降至1.191%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,333人。

-多12間院舍出現個案，包括13名院友。

-新增2宗確診兒童危殆個案，5歲男童正於瑪嘉烈醫院留醫，11歲女童正於香港兒童醫院留醫。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.576，暫時停止再回落。（港大醫學院圖片）

▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼



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▼1月28日 大批市民經福田口岸回港▼



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▼1月24日 年初三赤口大批善信參拜車公廟▼



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【17:00】全國人大常委譚耀宗下午出席民建聯新春團拜時指，相信取消香港與內地通關的核酸檢測要求很快會有決定，他又引述政務司司長陳國基說應很快有決定，估計是在未來數天。譚耀宗認為，通關配額亦可以取消，因當初的考慮是擔心春節期間人多，但現時配額未有用盡，亦可做到有序進行，認為可以做到全開放。

▼1月25日 廣東道名店外不見排隊人龍▼



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【16:50】衞生防護中心公布，本港新增3,172宗陽性檢測的本地感染個案及111宗檢測陽性輸入個案，多20名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有13,333宗。

▼1月25日 高鐵西九龍站年初四人流不多▼



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▼1月24日 新春賀歲馬日丁財兩旺▼



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【08:00】隨着香港及內地免檢疫通關，被逼停止每日穿梭香港及深圳上學的跨境學生，相隔三年最快2月第二周可免配額恢復回港上課。不過有北區小學校長透露，2月1日會有約四五十名跨境學，搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及做核酸檢測的方式率先回港上課，暫時統計2月2日更會增至約100人回港，料大部份為高年班學生，校方已籌備舉行新春文化日，慶祝及歡迎跨境學童回校。

▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼

