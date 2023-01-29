樓市交投量升　施永青分析樓價短期已經見底　料「U型反彈」

本港樓市持續低迷，中原集團創辦人施永青表示，近日樓市交投量上升，相信樓價短期已經見底，預期由低位反彈。他又認為認為目前的經濟狀況暫時平穩，短線無大升機會，但會有輕微好轉的機會，「V型反彈未必存在，但唔係L型永遠喺下底唔郁，而係可能相對圓底U型反彈」。



施永青出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，隨客觀環境改變，樓市交投量上升，一月比去年12月增多三成左右，價格亦由低位反彈，相信樓市短期已經「見底」，整體氣氛及買家情緒都改變。

施永青認為內地防疫政策放寬，意味要盡快恢復經濟，令經濟好轉，「同美國角力嘅時候你唔能夠話美國GDP增長高過你，你一路講緊會追近。」而當防疫影響到根本性的要求時，便會重新檢討。施永青又認為，中國對外的政策有微妙的變化，例如領導人四出外訪，與各國打好關係，香港亦要在中國經濟的外循環找到角色，「唔係剩返大灣區架嘛，我哋想志在四方。」

施永青表示隨客觀環境改變，樓市交投量上升，樓市短期已經見底，預期樓價亦由低位反彈。（資料圖片）

而聯儲局有機會將於周四再加息四份一厘，施永青認為目前的經濟狀況暫時平穩，短線無大升機會，相對於樓市，會有輕微好轉的機會，「V型反彈未必存在，但唔係L型永遠喺下底唔郁，而係可能相對圓底U型反彈。」