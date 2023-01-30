疫情．最新｜政府向確診患者發放恩恤現金津貼　2.14起停收申請

撰文：陳淑霞 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 陳葆琳 梁晉穎 黃偉倫 林穎嫺
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疫情來襲三年，香港今日起（30日）取消確診人士隔離令，防疫進入另一階段。衞生署昨（29日）午夜起停止再為確診者發出，已發出的隔離令也會無效，快測陽性呈報網站也會關閉，陽性病人自行管理。連同昨日增3,283宗確診，香港疫情三年累計確診宗數達2,876,106宗，

病假計算．取消隔離令｜外遊染疫未能回港、年假染病點計數懶人包撤隔離令｜1.30起確診請病假需醫生紙　日數視乎病情及工種撤隔離令｜確診者毋須呈報　打工仔請病假需醫生紙　內附診所名單

昨日疫情概要：

-增3,283宗確診，較昨日升1.191%。
-輸入個案111宗，佔整體個案比率3.38%。
-新增20人死亡，7日平均死亡微降至1.191%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,333人。
-多12間院舍出現個案，包括13名院友。
-新增2宗確診兒童危殆個案，5歲男童正於瑪嘉烈醫院留醫，11歲女童正於香港兒童醫院留醫。

疫情．1.29｜隔離令今午夜取消　增3283確診　多2宗兒童危殆個案
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.576，暫時停止再回落。（港大醫學院圖片）

▼1月28日　善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼

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【12:05】政府宣布，因應今日起已撤銷隔離令，社會福利署由2月14日起，會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請。2月13日或之前遞交的申請將不受影響。

政府指，自計劃推出後，截至2023年1月27日，共有2,728名合資格人士獲發津貼。

按計劃內容，合資格人士可獲發放一筆過5000元津貼金額。

5000元確診恩恤津貼2.14起停收申請　至今2,728名合資格人士領取

▼1月28日　大批市民經福田口岸回港▼

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撤隔離令｜逾24萬人次使用　河套方艙從未啟用　七隔離設施變備用

【08:00】政府今日起取消向新冠確診者發出隔離令，亦意味著社區隔離設施已完成其歷史任務。翻查資料，本港現時有八個社區隔離設施，當中竹篙灣社區隔離設施首先於2020年4月啟用，其餘均於去年3月才落成，當中大部分的使用時期只有短短兩個月。另外，河套區方艙醫院更是從未啟用。

政府專家顧問劉宇隆認為，新冠肺炎現時已到尾聲，不會再有大反彈亦不會出現令人聞名喪膽的變異病毒株，建議只需保留一至兩個社區隔離設施作隔離用途。

選委會界別議員陳凱欣則認為，現時仍有需要保留竹篙灣社區隔離設施，如日後爆發大型未知傳染病時也可用作隔離，至於其他社區隔離設施則用作過渡性房屋或青年宿舍。她亦建議，竹篙灣社區隔離設施亦可以用作院友暫託中心，以方便院舍作全面裝修及增添防疫設施。

▼七個備用社區隔離設施▼

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▼1月24日　年初三赤口大批善信參拜車公廟▼

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每周疫情｜隔離令取消前　上周新春確診跌32%　七日平均死亡率升

【07:00】新冠襲港三年後，政府今日起取消隔離令，感染人士毋須強制隔離，檢測陽性者毋須申報，染疫者亦可上班上學。回顧隔離令生效最後一周的香港疫情變化，上周（1月23日至29日）、即年初二至初八間錄得本地及輸入個案共18,052宗，比之前一周（1月16日至22日）的26,387宗，大減31.59%；但7日平均輸入個案比率回升，微增1.15個百分點至3.38%。上周平均留醫病人數為2,380人，按周減少28.74%。死亡個案方面，上周有31名患者離世，比前一周少13人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周1.158%增至1.191%。

▼1月25日　廣東道名店外不見排隊人龍▼

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▼1月25日　高鐵西九龍站年初四人流不多▼

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▼1月24日　新春賀歲馬日丁財兩旺▼

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▼1月5日　跨境學生春節後恢復返港面授▼

▼1月24日　年初三尖沙咀廣東道市況▼

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林健鋒不贊成獨立調查疫情處理：將前朝官員「鞭屍」有何意義？通關｜譚耀宗引述陳國基　最快數天內決定撤消核酸檢測要求撤隔離令｜門診名額難應付需求　基層求診私家醫生或花半日工資預算案｜電子消費券無助基層交租　社協促精準扶貧派10000元現金每周疫情｜隔離令取消前　上周新春確診跌32%　七日平均死亡率升內地春假結束11.3萬港人昨回港　落馬洲支線佔3萬　探親後趕開工
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