疫情．最新｜高鐵香港段車票周二起增五成至每日3萬張

疫情來襲三年，香港今日起（30日）取消確診人士隔離令，防疫進入另一階段。衞生署昨（29日）午夜起停止再為確診者發出，已發出的隔離令也會無效，快測陽性呈報網站也會關閉，陽性病人自行管理。連同昨日增3,283宗確診，香港疫情三年累計確診宗數達2,876,106宗。



昨日疫情概要：



-增3,283宗確診，較昨日升1.191%。

-輸入個案111宗，佔整體個案比率3.38%。

-新增20人死亡，7日平均死亡微降至1.191%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,333人。

-多12間院舍出現個案，包括13名院友。

-新增2宗確診兒童危殆個案，5歲男童正於瑪嘉烈醫院留醫，11歲女童正於香港兒童醫院留醫。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.576，暫時停止再回落。（港大醫學院圖片）

【20:12】運輸及物流局局長林世雄在Facebook局方專頁公布，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段由本月15日恢復服務以來一直運作暢順。運輸及物流局、港鐵和內地相關單位今日（30日）一同檢視過近半個月來的口岸運作和車票銷售情況後，一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，由明日（31日，星期二）開始，每日南北雙向車票會各增加5,000張，令整體車票由目前2萬張增加至3萬張，增幅達五成。

【19:41】今年初中港迎來免檢疫通關，惟陸路口岸始終設配額，而且使用人數最多的羅湖口岸仍未開通。實政園桌立法會議員田北辰和香港新方向立法會議員張欣宇均向《香港01》表示，羅湖口岸通關之時，便會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額。田北辰更預料，羅湖口岸最快在2月6日那星期通關。



另有消息指，現時港鐵羅湖站的職員亦已回站熟習，車務已準備就緒。

▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼



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【12:05】政府宣布，因應今日起已撤銷隔離令，社會福利署由2月14日起，會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請。2月13日或之前遞交的申請將不受影響。

政府指，自計劃推出後，截至2023年1月27日，共有2,728名合資格人士獲發津貼。

按計劃內容，合資格人士可獲發放一筆過5000元津貼金額。

▼1月28日 大批市民經福田口岸回港▼



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【08:00】政府今日起取消向新冠確診者發出隔離令，亦意味著社區隔離設施已完成其歷史任務。翻查資料，本港現時有八個社區隔離設施，當中竹篙灣社區隔離設施首先於2020年4月啟用，其餘均於去年3月才落成，當中大部分的使用時期只有短短兩個月。另外，河套區方艙醫院更是從未啟用。

政府專家顧問劉宇隆認為，新冠肺炎現時已到尾聲，不會再有大反彈亦不會出現令人聞名喪膽的變異病毒株，建議只需保留一至兩個社區隔離設施作隔離用途。

選委會界別議員陳凱欣則認為，現時仍有需要保留竹篙灣社區隔離設施，如日後爆發大型未知傳染病時也可用作隔離，至於其他社區隔離設施則用作過渡性房屋或青年宿舍。她亦建議，竹篙灣社區隔離設施亦可以用作院友暫託中心，以方便院舍作全面裝修及增添防疫設施。

▼七個備用社區隔離設施▼



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▼1月24日 年初三赤口大批善信參拜車公廟▼



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【07:00】新冠襲港三年後，政府今日起取消隔離令，感染人士毋須強制隔離，檢測陽性者毋須申報，染疫者亦可上班上學。回顧隔離令生效最後一周的香港疫情變化，上周（1月23日至29日）、即年初二至初八間錄得本地及輸入個案共18,052宗，比之前一周（1月16日至22日）的26,387宗，大減31.59%；但7日平均輸入個案比率回升，微增1.15個百分點至3.38%。上周平均留醫病人數為2,380人，按周減少28.74%。死亡個案方面，上周有31名患者離世，比前一周少13人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周1.158%增至1.191%。

▼1月25日 廣東道名店外不見排隊人龍▼



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▼1月25日 高鐵西九龍站年初四人流不多▼



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▼1月24日 新春賀歲馬日丁財兩旺▼



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▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼

