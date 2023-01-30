新界多處結霜　兩地區仲凍過大帽山　天文台料連續多日落雨兼回暖

天文台昨日（29日）發出霜凍警告，根據天文台天氣實況，今日打鼓嶺的最低氣溫為1.6度，而北潭涌更只得1.5度，較大帽山的5.6度更低。天文台預料，下午及今晚天晴及非常乾燥，吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁；展望未來一兩日氣溫回升，短暫時間有陽光，本週後期有幾陣雨。



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天文台表示，本港今日多區最低氣溫都維持在10度以下，當中「大西北」的元朗、天水圍及屯門最低氣溫約於5度左右，而打鼓嶺及北潭涌更分別只得1.6度及1.5度，較平時「全港最凍」的大帽山的5.6度還要低。

打鼓嶺及北潭涌更分別只得1.6度及1.5度，較大帽山的5.6度更低。（天文台網頁截圖）

天文台指，東北季候風正為廣東帶來晴朗及乾燥的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度降至百分之三十左右。下午及今晚天晴及非常乾燥。吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁。展望未來一兩日氣溫回升，短暫時間有陽光。本週後期有幾陣雨。

而根據九天天氣預報，隨著東北季候風在本週中期稍為緩和，華南氣溫逐漸回升，本港市區氣溫由周三開始回升至最高20度左右，雲量增多。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區風勢較大，周四至周日，以及下周二及周三都會有幾陣雨。

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