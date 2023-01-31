派機票．最新｜機管局派58萬張機票予遊客　8萬張贈本港居民

本港自本周一（30日）起，取消向確診者發出隔離令，今日（2日）新增444宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，較昨日輕微下跌2.42%，過去四日累計增加1,618宗個案，多12宗與新冠有關的死亡個案。

羅湖商業城物業管理公司昨日通知商戶，羅湖口岸將在下周一（6日）全面通關，港方人員已按此日通關部署。



政府今日（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，公布吸引旅客重來香港大計，焦點落在機場管理局將向旅客及本港居民送出50萬張機票。



▼2月3日疫情報道▼

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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▼2月2日疫情報道▼

【19:34】疫情肆虐三年終迎來開關，政府今（2日）公布迎接旅客的活動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）。旅發局由即日起，在西九高鐵站、港珠澳大橋口岸、尖沙咀天星碼頭，以及機場的旅發局諮詢中心，向旅客派發價值最少100元的消費券，共準備約100萬份。有在西九高鐵站領券遊客表示，恢復開關已有一段時間，對港府仍提供優惠感到驚訝及開心。

▼2月2日 旅發局向旅客派發消費優惠券▼



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【18:16】政府今（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，公布吸引旅客訪港大計，包括向港人及旅客派發合共70萬張免費機票。根據機管局的送贈時間表，3月1日起向東南亞旅客派發到港機票，即泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等；4月起派予內地；5月則是東北亞，即日本、韓國，以及其他地區。至於派予港人外遊的8萬張機票，則於7月起派發。

機場管理局與航空公司派發66萬張機票時間表。(香港01製圖）

【18:08】政府今（2日）公布，「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港大計，包括由3月1日起，經三間本地航空公司分階段向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，為期六個月。



此外，旅發局亦聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，旅客可憑券免費兌換迎賓飲品，適用範圍包括四季酒店ARGO、半島酒店American Bar at Felix、瑰麗酒店Holt’s Café等；另設100元商戶現金券，可在全港超過140個景點、零售或餐飲商戶等，享立減100港元專屬優惠，且不設最低消費額限制。

▼2月2日 旅發局向旅客派發消費優惠券▼



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【17:12】本港自本周一（30日）起，取消向確診者發出隔離令，今日（2日）新增444宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，較昨日輕微下跌2.42%，多12宗與新冠有關的死亡個案。

【15:48】機管局行政總裁林天福指，除送50萬張機票給海外旅客外，航空公司今年夏季會再送8萬機票給香港市民，部份機票亦送大灣區旅客，讓他們到港後以香港機場出境。

【15:47】機管局行政總裁林天福指，會推出50萬張免費機票，大部份由航空公司在向境外主要市場送旅客，利用此推廣香港活動。三間本地航空公司將通過海外辦事處及代理，在主要市場送出機票。相關項目3月1日開始，為期大約6個月，航空公司會分階段在不同市場推出相關宣傳活動，相信可為香港帶來多達150萬人以上入境旅客。

【15:44】香港旅遊發展局總幹事程鼎一指，旅發局會提供100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券，由今日下午5時起於四個旅客口岸派發，另本港將有超過1.6萬間店鋪提供精彩優惠。

【15:28】文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，將邀請知名人士及網紅推廣香港，包括藝術、文化、體育盛事、自然生態古蹟、城市同維港美景、中西美食、全港景點等，又特別為旅客準備名為「香港有禮」等一系列精選優惠等，向他們表達熱烈歡迎。

【15:21】財政司司長陳茂波在「你好，香港！」記者會稱，可以預期香港今年經濟一定比去年好，旅客量、貨運量一定比去年增加，過去數年，香港作了不少工作讓香港變得更好，讓復常香港更亮麗，他指，復蘇進程不只疫情前狀況，而是要新階段，更高發展、更高台階。

▼2月2日 政府公布「你好，香港！」詳情▼



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【14:40】行政長官李家超在「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮致辭時表示，很高興向大家宣布，香港現已無縫與內地及整個世界連接，無任何隔離及檢疫，也無任何限制。他指，「你好，香港！」項目將聚焦4方面，首先是準備了50萬張機票，歡迎所有人從世界不同地方來到香港，他形容這是世界最大的歡迎禮物。

【09:52】確診者隔離令本周一取消，近日有指部分私家醫生拒絕為確診病人診症，亦有食肆將他們拒諸門外。平機會主席朱敏健今日（2日）在電台節目表示，殘疾歧視條例說明如服務提供者拒絕要求的原因基於他人有殘疾，包括傳染病或觸犯法例。若診所或食肆拒絕提供服務，必需提供必要及合理的理由；若非拒絕而提供與眾不同的待遇，就要視乎該個案的環境，「要睇係咪一個較差嘅待遇。」

【07:00】香港與內地1月8日通關，因工程未完成而暫緩開放的羅湖口岸，有望在下周一（6日）恢復通關，負責口岸工作的紀律部隊人員周三晚（1日）進駐為恢復開放部署。《香港01》發現港鐵羅湖站周三午夜至今日（2日）凌晨燈火通明，更有列車駛入月台。

【07:00】香港與內地通關三星期，羅湖口岸最快下周一（6日）重開，屆時很大機會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額，內地旅客人流預料亦會增加。全面通關在即，到上水街道人流一般，店舖連環落閘情況依然，有美妝店易手轉做單車租賃，「吉舖」多了招租廣告。

記者巧遇有美妝店老闆忙於為新舖進貨，準備兩周後開業，迎接全面通關之時，生意前景一片樂觀。至於繼續營業的藥房，負責人預計羅湖開通將可大為改善生意額。

▼2月1日，上水「吉舖」林立 有人準備開化妝品店▼



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▼2月1日疫情報道▼

【23:30】羅湖商業城物業管理公司今日（1日）通知商戶，羅湖口岸將在下周一（6日）全面通關。

家住深圳的小雅向《香港01》記者證實，其今晚散步時經過羅湖口岸，驚喜發現「口岸燈真的亮了」，現場亦有不少民眾開心地圍觀拍照，口岸穿著安全服的工作人員也在熱絡地聊天。

▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



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【22:12】三年新冠疫情即將劃上句號。政府明日（2日，星期四）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，吸引旅客重來香港，焦點落在機場管理局將向旅客及本港居民送出50萬張機票。

據了解，大部份機票會經三間本港航空公司送贈旅客；小部份則留給本港居民，當局或會透過抽獎送出，立法會旅遊界議員姚柏良透露，當局或透過本地旅行社向市民派發機票。

【21:41】確診人士隔離令於周一（1月30日）取消，近日報道稱有私家醫生拒絕為確診人士診症，平機會主席朱敏健指，若處所拒絕向確診人士提供服務，便會構成歧視，必須有合理解釋。上水一間西醫診所張貼拒收確診人士的告示，該診所醫生指自己年老並患高血壓，屬高危人士，故盡量避免為確診人士診症。有來看症的市民對該做法表示諒解。

上水一間西醫診所門外張貼拒收新冠確診人士的告示。（洪芷菁攝）

【20:20】香港與內地1月8日通關，但過往最多人出入境的羅湖口岸，則因工程未完已暫緩通關。羅湖商業城物業管理公司今（1日）通知商戶，稱接到正式通知，羅湖口岸將在2月6日（下周一）全面通關，要求商戶當日須開門營業，有商戶證實收到該通告。

本港紀律部隊消息指，已按此日通關部署，只餘少許工作仍在調整。

【18:34】本港自本周一（30日）起，取消向確診者發出隔離令，今日（1日）新增455宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，較昨日增加26%，多5宗與新冠有關的死亡個案。

【16:38】本港逐漸邁向復常之路，對於政府應否要設立委員會調查疫情，近日惹起爭議。前特首林鄭月娥在去年3月第五波疫情高峰期時曾表示，當時要集中應對疫情，對於進行大規模的疫情調查，好相信下屆政府會認真處理，近日不少專家紛開腔撐要做疫情檢查，惟特首李家超昨日（31日）在行政會議前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，態度強硬，引發各方熱烈討論。

對於政府應否成立委員會調查疫情，你點睇，《香港01》設網上投票調查，歡迎讀者投票表達意見。

【12:49】澳門通關以來，吸引大批港人在農曆新年連假期間「過大海」度歲，不少海路及陸路交通機構提供買一送一優惠，今天（1日）港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）亦推出港澳線「買去程送回程」優惠，但必須回程與去程不同日子方享優惠，每日送出的優惠有限，回程日期最後是3月31日。

【12:45】近日就是否要設立委員會檢討新冠疫情應對備受爭議，雖然四名政府專家顧問，包括袁國勇、孔繁毅、許樹昌及劉宇隆日前已表態，均認為有需要檢討，但特首李家超昨卻開腔表明不同意另作檢討。



同為政府專家顧問團、港大醫學院院長劉澤星今日（1日）亦開腔指，同意需設立委員會作檢討，因今次疫情對老人家的影響甚大，須整體檢視疫情走勢才可有助下次疫情應對，但是否內部檢討或是邀請海外專家則仍要討論，「要思考點樣嘅形式去檢討，邊個模式先係最好，仍然需要時間思考。」

【12:34】確診人士隔離令周一取消，近日有指個別私家醫生拒絕為確診病人診症，部份食肆亦將他們拒諸門外。平機會主席朱敏健指，如果相關處所沒有合理解釋，有機會違反《殘疾歧視條例》：「如果要令這些較差的待遇不成為歧視行為，就必須要有合理解釋。」

香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉表示，留意到有報道稱私家醫生拒絕為確診病人診症，形容情況非常不理想。他指，根據醫生專業守則，傳染病病人有權利得到適切治療，且政府已將新冠界定為上呼吸道疾病，相信醫生只要有基本訓練就一定有能力處理病情。他更稱，如醫生藉收高昂診金拒收新冠病人，病人可投訴。

【10:12】香港邁向復常，行政長官李家超表明不同意設獨立調查委員會調查三年疫情，指社會應該聚焦向前。立法會議員陳凱欣今日（1日）在電台節目表示，新冠已成風土病，每日或每個月需要面對變化，若參考2003年沙士做法，以八個月甚至一年時間進行獨立調查不可取，並指本港已有抗疫專家顧問團：「𠵱家應該每日都要做檢討......（專家顧問團）見到有咩問題，即時提出、即時去解決。」

▼2月1日 鳳溪第一小學約三十多名跨境學童率先回港上課▼



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【08:32】隨著香港與內地通關，跨境學童最快本月第二個星期可免配額恢復回港上課，位於北區的鳳溪第一小學今日（1日）則搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及先作核酸檢測的方式，讓約三十名跨境學童率先回港上課。

鳳溪第一小學約四五十名跨境學生2月1日早上率先回港上實體課。（江麗盈攝）

▼1月30日 隔離令取消後有患者仍留啟德隔離設施▼



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▼1月31日疫情報道▼

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



【20:05】香港逐漸步向復常，近日不少醫學專家都表態認為，有需要設立調查委員會檢討疫情應對，惟特首李家超今（31日）卻表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫。在沙士時期為時任衞生署副署長、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白如設調查委員會，政府部門或會有壓力，「但唔係調查都最起碼有個檢討。」

他建議，政府可由政務司司長帶領成立檢討委員會，委員會下設立不同的小組去檢討疫情，如醫療衞生及隔離設施等。他強調傳染病疫情幾乎是每屆政府都會發生，如今次疫情不作檢討，下一屆政府則無法吸取今屆政府的經驗，「依個係管治嘅責任同道義，唔係點樣『交更』比下屆政府？」

【18:01】三年新冠疫情褪去，本港逐漸邁向復常，特首李家超今早（31日）在行會前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，否定多名專家顧問的要求。

回顧過去一年，政府對設調查委員會檢討疫情態度，可謂一褪再褪。在第五波疫情高峰時，前特首林鄭月娥在去年3月20日表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度，不過僅一周後即轉口風，她在3月27日改稱要集中處理，「我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的」，她當時未否定，只是將波交予這屆政府。

前特首林鄭月娥曾在第五波疫情高峰時表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度。（梁鵬威攝/資料圖片）

【18:00】患糖尿及腎病等長期病患的六旬婦人，在家等候隔離時猝死，死後被染出感染新冠肺炎，其死因研訊今（31日）續，衞生署的護士作供，她稱曾與婦人的女兒聯絡，她有記錄婦人有多種長期病患，但當時未有新冠病徵，她是否獲優先隔離，須由醫生決定。衛生署一名行政主任稱，當時接連有葵盛西邨及麗晶花園等大型撤離行動，大批文件累積，導致部門2日後才處理該婦人的案件，再過2天才與她聯絡時已不果，後來才從新聞得知婦人已死。

【17:05】本港今（31日）新增361宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，並多15宗與新冠有關的死亡個案

【16:21】水果店職員涉在明知感染新冠病毒後，仍乘坐公共交通工具，兼到吉野家等餐廳堂食，他否認12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（31日）在西九龍法院續審，被告出庭自辯時稱，案發期間，政府並不認可快測結果，他又沒有收到政府發出的隔離令，故認為他有外出的自由。至於他在Facebook上載快測結果、食物照片並留言，之後又把之刪除，他並向警方表示，因不滿政府防疫政策令他失業，才會發布該些資料，後來有網友提醒他或會犯法才刪除。被告今在庭上解釋，他當時理解是罵特首會犯法，才決定刪文。裁判官把案押後至3月8日裁決。

【14:58】疫情持續三年後邁向復常，行政長官李家超今早（31日）表明不同意對疫情作獨立調查。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今接受訪問時兩度表明，專家倡設的獨立調查委員會「唔會針對任何一個人或者機構，主要真係檢討成件事。」孔又指相關檢視除可以幫助香港提升應對疫情能力，也有助提升整體醫療系統。

港大生物醫學學院教授金冬雁亦表示，獨立調查是香港一直行之有效的做法，相關調查及檢討對將來有好處，他估計，港府表明不同意獨立調查或因有些複雜情況，牽涉到方方面面，獨立調查也未必能查清，不過他強調回顧及檢討疫情期間種種情況及措施屬必須：「即使佢（政府）今次唔做（獨立調查委員會），都要用另一個方式去做。」

【12:42】普通科門診現時合共提供超過1萬個偶發性疾病診症名額，當中包括約2000個名額予新冠確診病人。醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒今日（31日）在電台節目表示，昨日普通科門診運作十分暢順，留意到九龍區診所需求較大，已即時調動人手及加大診症名額，以處理需求。他指，無預約確診患者會視乎身體及健康情況，可酌情安排診症。

【10:54】隔離令取消，香港邁向復常，本港六名政府專家顧問中有四名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系臨床教授孔繁毅、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均表明有成立委員會檢討的必要。

不過，行政長官李家超（31日）表明不同意對新冠疫情作獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。

【10:53】香港與內地首階段通關逾3周，特首李家超今早（31日）出席行政會議前時表示，政府的目標是盡快與內地實現全面通關，農曆新年期間與內地單位保持緊密聯繫，進度積極正面，有信心很快達成，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消人數安排等。

【09:54】隔離令周一（30日）正式取消，雖然確診人士無須再隔離甚至可以上班上學，但有食肆表明不招待新冠患者。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日形容，在無須快測及取消紅碼後，市民進入食肆前會自申確診似乎只是「學術討論」，而以其食肆為例，他會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」

▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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【09:41】行政會議休會兩周後，今日（31日）復會，特首李家超在開會前見記者，預料各界關注何時落實免檢疫通關及取消通關配額等問題。

人大常委譚耀宗前日（29日）表示，相信取消香港與內地的通關核酸檢測要求很快會有決定，並引述政務司司長陳國基說，估計未來數天會有決定。

▼1月29日 Savewo救世口罩廠講述後新冠計劃▼



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【07:02】新冠病毒疫情肆虐三年，隨着復常，僅餘的口罩料數月內也會撤銷。疫情初期如雨後春筍設立的口罩廠，又何去何從？根據香港口罩及防疫設備總會統計，本地口罩廠由2020年高峰期的約200間，減至目前約20間，相比前年再減30間。

「Savewo救世」為其中一仍然生存至今的口罩品牌廠，其創辦人透露去年已踏足機械人產業，做好被淘汰準備，估計口罩令撤銷後，或裁員及減產最少一半口罩。「最後因為口罩令又好，任何原因都好，令到我哋公司scale down（降低規模），甚至最極端情況倒閉，其實我哋都覺得OK。」

【07:01】新冠疫情肆虐三年，初期爭購口罩場面令人難忘。連鎖藥房Wecare唯家過去售賣防疫用品崛起，現時口罩月銷約3,000盒。創辦人魏戎鈞透露，疫情初期天價250元一盒的口罩，藥房僅得20元利潤。「我哋都好擔心嗰陣時俾人話食人血饅頭呀，或者係發國難財等等，都有心理準備會有機會俾人鬧。」

魏戎鈞預計口罩令撤銷後，需求或減少六成，不過有危便有機，他看準港人關注新冠後遺症，轉型主攻保健產品。

▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼

