疫情．最新｜增361宗核酸檢測陽性個案　多9宗與新冠有關死亡個案

疫情來襲三年，香港昨起（30日）取消確診人士隔離令，本港今（31日）新增361宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，並多9宗與新冠有關的死亡個案。



實政園桌立法會議員田北辰和香港新方向立法會議員張欣宇均向《香港01》表示，羅湖口岸恢復通關之時，便會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額。田北辰更預料，羅湖口岸最快在2月6日那星期通關。



1月31日疫情報道

【09:54】隔離令周一（30日）正式取消，雖然確診人士無須再隔離甚至可以上班上學，但有食肆表明不招待新冠患者。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日形容，在無須快測及取消紅碼後，市民進入食肆前會自申確診似乎只是「學術討論」，而以其食肆為例，他會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」

▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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▼1月29日 Savewo救世口罩廠講述後新冠計劃▼



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【07:02】新冠病毒疫情肆虐三年，隨着復常，僅餘的口罩料數月內也會撤銷。疫情初期如雨後春筍設立的口罩廠，又何去何從？根據香港口罩及防疫設備總會統計，本地口罩廠由2020年高峰期的約200間，減至目前約20間，相比前年再減30間。

「Savewo救世」為其中一仍然生存至今的口罩品牌廠，其創辦人透露去年已踏足機械人產業，做好被淘汰準備，估計口罩令撤銷後，或裁員及減產最少一半口罩。「最後因為口罩令又好，任何原因都好，令到我哋公司scale down（降低規模），甚至最極端情況倒閉，其實我哋都覺得OK。」

【07:01】新冠疫情肆虐三年，初期爭購口罩場面令人難忘。連鎖藥房Wecare唯家過去售賣防疫用品崛起，現時口罩月銷約3,000盒。創辦人魏戎鈞透露，疫情初期天價250元一盒的口罩，藥房僅得20元利潤。「我哋都好擔心嗰陣時俾人話食人血饅頭呀，或者係發國難財等等，都有心理準備會有機會俾人鬧。」

魏戎鈞預計口罩令撤銷後，需求或減少六成，不過有危便有機，他看準港人關注新冠後遺症，轉型主攻保健產品。

▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼

