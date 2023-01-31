疫情．最新｜增455宗核酸檢測陽性　較昨日增26%　多5宗死亡

本港自本周一（30日）起，取消向確診者發出隔離令，今日（1日）新增455宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，較昨日增加26%，多5宗與新冠有關的死亡個案。



▼2月1日疫情報道▼

【18:34】本港自本周一（30日）起，取消向確診者發出隔離令，今日（1日）新增455宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，較昨日增加26%，多5宗與新冠有關的死亡個案。

【16:38】本港逐漸邁向復常之路，對於政府應否要設立委員會調查疫情，近日惹起爭議。前特首林鄭月娥在去年3月第五波疫情高峰期時曾表示，當時要集中應對疫情，對於進行大規模的疫情調查，好相信下屆政府會認真處理，近日不少專家紛開腔撐要做疫情檢查，惟特首李家超昨日（31日）在行政會議前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，態度強硬，引發各方熱烈討論。

對於政府應否成立委員會調查疫情，你點睇，《香港01》設網上投票調查，歡迎讀者投票表達意見。

【12:45】近日就是否要設立委員會檢討新冠疫情應對備受爭議，雖然四名政府專家顧問，包括袁國勇、孔繁毅、許樹昌及劉宇隆日前已表態，均認為有需要檢討，但特首李家超昨卻開腔表明不同意另作檢討。



同為政府專家顧問團、港大醫學院院長劉澤星今日（1日）亦開腔指，同意需設立委員會作檢討，因今次疫情對老人家的影響甚大，須整體檢視疫情走勢才可有助下次疫情應對，但是否內部檢討或是邀請海外專家則仍要討論，「要思考點樣嘅形式去檢討，邊個模式先係最好，仍然需要時間思考。」

【12:34】確診人士隔離令周一取消，近日有指個別私家醫生拒絕為確診病人診症，部份食肆亦將他們拒諸門外。平機會主席朱敏健指，如果相關處所沒有合理解釋，有機會違反《殘疾歧視條例》：「如果要令這些較差的待遇不成為歧視行為，就必須要有合理解釋。」

香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉表示，留意到有報道稱私家醫生拒絕為確診病人診症，形容情況非常不理想。他指，根據醫生專業守則，傳染病病人有權利得到適切治療，且政府已將新冠界定為上呼吸道疾病，相信醫生只要有基本訓練就一定有能力處理病情。他更稱，如醫生藉收高昂診金拒收新冠病人，病人可投訴。

【10:12】香港邁向復常，行政長官李家超表明不同意設獨立調查委員會調查三年疫情，指社會應該聚焦向前。立法會議員陳凱欣今日（1日）在電台節目表示，新冠已成風土病，每日或每個月需要面對變化，若參考2003年沙士做法，以八個月甚至一年時間進行獨立調查不可取，並指本港已有抗疫專家顧問團：「𠵱家應該每日都要做檢討......（專家顧問團）見到有咩問題，即時提出、即時去解決。」

【08:32】隨著香港與內地通關，跨境學童最快本月第二個星期可免配額恢復回港上課，位於北區的鳳溪第一小學今日（1日）則搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及先作核酸檢測的方式，讓約三十名跨境學童率先回港上課。

鳳溪第一小學約四五十名跨境學生2月1日早上率先回港上實體課。（江麗盈攝）

▼1月30日 隔離令取消後有患者仍留啟德隔離設施▼



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▼1月31日疫情報道▼

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



【20:05】香港逐漸步向復常，近日不少醫學專家都表態認為，有需要設立調查委員會檢討疫情應對，惟特首李家超今（31日）卻表示，不同意設獨立調查委員會檢討抗疫。在沙士時期為時任衞生署副署長、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，明白如設調查委員會，政府部門或會有壓力，「但唔係調查都最起碼有個檢討。」

他建議，政府可由政務司司長帶領成立檢討委員會，委員會下設立不同的小組去檢討疫情，如醫療衞生及隔離設施等。他強調傳染病疫情幾乎是每屆政府都會發生，如今次疫情不作檢討，下一屆政府則無法吸取今屆政府的經驗，「依個係管治嘅責任同道義，唔係點樣『交更』比下屆政府？」

【18:01】三年新冠疫情褪去，本港逐漸邁向復常，特首李家超今早（31日）在行會前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，否定多名專家顧問的要求。

回顧過去一年，政府對設調查委員會檢討疫情態度，可謂一褪再褪。在第五波疫情高峰時，前特首林鄭月娥在去年3月20日表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度，不過僅一周後即轉口風，她在3月27日改稱要集中處理，「我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的」，她當時未否定，只是將波交予這屆政府。

前特首林鄭月娥曾在第五波疫情高峰時表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度。（梁鵬威攝/資料圖片）

【18:00】患糖尿及腎病等長期病患的六旬婦人，在家等候隔離時猝死，死後被染出感染新冠肺炎，其死因研訊今（31日）續，衞生署的護士作供，她稱曾與婦人的女兒聯絡，她有記錄婦人有多種長期病患，但當時未有新冠病徵，她是否獲優先隔離，須由醫生決定。衛生署一名行政主任稱，當時接連有葵盛西邨及麗晶花園等大型撤離行動，大批文件累積，導致部門2日後才處理該婦人的案件，再過2天才與她聯絡時已不果，後來才從新聞得知婦人已死。

【17:05】本港今（31日）新增361宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，並多15宗與新冠有關的死亡個案

【16:21】水果店職員涉在明知感染新冠病毒後，仍乘坐公共交通工具，兼到吉野家等餐廳堂食，他否認12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（31日）在西九龍法院續審，被告出庭自辯時稱，案發期間，政府並不認可快測結果，他又沒有收到政府發出的隔離令，故認為他有外出的自由。至於他在Facebook上載快測結果、食物照片並留言，之後又把之刪除，他並向警方表示，因不滿政府防疫政策令他失業，才會發布該些資料，後來有網友提醒他或會犯法才刪除。被告今在庭上解釋，他當時理解是罵特首會犯法，才決定刪文。裁判官把案押後至3月8日裁決。

【14:58】疫情持續三年後邁向復常，行政長官李家超今早（31日）表明不同意對疫情作獨立調查。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今接受訪問時兩度表明，專家倡設的獨立調查委員會「唔會針對任何一個人或者機構，主要真係檢討成件事。」孔又指相關檢視除可以幫助香港提升應對疫情能力，也有助提升整體醫療系統。

港大生物醫學學院教授金冬雁亦表示，獨立調查是香港一直行之有效的做法，相關調查及檢討對將來有好處，他估計，港府表明不同意獨立調查或因有些複雜情況，牽涉到方方面面，獨立調查也未必能查清，不過他強調回顧及檢討疫情期間種種情況及措施屬必須：「即使佢（政府）今次唔做（獨立調查委員會），都要用另一個方式去做。」

【12:42】普通科門診現時合共提供超過1萬個偶發性疾病診症名額，當中包括約2000個名額予新冠確診病人。醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒今日（31日）在電台節目表示，昨日普通科門診運作十分暢順，留意到九龍區診所需求較大，已即時調動人手及加大診症名額，以處理需求。他指，無預約確診患者會視乎身體及健康情況，可酌情安排診症。

【10:54】隔離令取消，香港邁向復常，本港六名政府專家顧問中有四名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系臨床教授孔繁毅、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均表明有成立委員會檢討的必要。

不過，行政長官李家超（31日）表明不同意對新冠疫情作獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。

【10:53】香港與內地首階段通關逾3周，特首李家超今早（31日）出席行政會議前時表示，政府的目標是盡快與內地實現全面通關，農曆新年期間與內地單位保持緊密聯繫，進度積極正面，有信心很快達成，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消人數安排等。

【09:54】隔離令周一（30日）正式取消，雖然確診人士無須再隔離甚至可以上班上學，但有食肆表明不招待新冠患者。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日形容，在無須快測及取消紅碼後，市民進入食肆前會自申確診似乎只是「學術討論」，而以其食肆為例，他會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」

▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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【09:41】行政會議休會兩周後，今日（31日）復會，特首李家超在開會前見記者，預料各界關注何時落實免檢疫通關及取消通關配額等問題。

人大常委譚耀宗前日（29日）表示，相信取消香港與內地的通關核酸檢測要求很快會有決定，並引述政務司司長陳國基說，估計未來數天會有決定。

▼1月29日 Savewo救世口罩廠講述後新冠計劃▼



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【07:02】新冠病毒疫情肆虐三年，隨着復常，僅餘的口罩料數月內也會撤銷。疫情初期如雨後春筍設立的口罩廠，又何去何從？根據香港口罩及防疫設備總會統計，本地口罩廠由2020年高峰期的約200間，減至目前約20間，相比前年再減30間。

「Savewo救世」為其中一仍然生存至今的口罩品牌廠，其創辦人透露去年已踏足機械人產業，做好被淘汰準備，估計口罩令撤銷後，或裁員及減產最少一半口罩。「最後因為口罩令又好，任何原因都好，令到我哋公司scale down（降低規模），甚至最極端情況倒閉，其實我哋都覺得OK。」

【07:01】新冠疫情肆虐三年，初期爭購口罩場面令人難忘。連鎖藥房Wecare唯家過去售賣防疫用品崛起，現時口罩月銷約3,000盒。創辦人魏戎鈞透露，疫情初期天價250元一盒的口罩，藥房僅得20元利潤。「我哋都好擔心嗰陣時俾人話食人血饅頭呀，或者係發國難財等等，都有心理準備會有機會俾人鬧。」

魏戎鈞預計口罩令撤銷後，需求或減少六成，不過有危便有機，他看準港人關注新冠後遺症，轉型主攻保健產品。

▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼

