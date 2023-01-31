隔離令取消｜飲食業稱只能勸喻確診客買外賣　員工病假不扣勤工獎

隔離令周一（30日）正式取消，雖然確診人士無須再隔離甚至可以上班上學，但有食肆表明不招待新冠患者。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日（31日）形容，在無須快測及取消紅碼後，市民進入食肆前會自申確診似乎只是「學術討論」，而以其食肆為例，他會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」



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徐汶緯在電台節目表示，昨日隔離令取消首日，未有遇到客人自申確診而要求堂食個案，他相信即使遇到此為難食肆情況也是少數，所遇的難為程度亦較之前少：「以前難為啲，有客人無快測或者快測呈淡雙線要強行入嚟，須花時間同佢解釋。」

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯1月31日稱會建議自申確診者購買外賣，如對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼。（資料圖片）

徐汶緯又指，如遇客人進入前自申確診，他會建議對方購買外賣，若對方堅持堂食會找一些較靜的角落招呼：「法例無權唔畀佢入嚟，飲食業一定要招呼任何人，只能建議（買外賣）啦，唔可以拒絕（堂食）。」

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員工方面，徐汶緯解釋飲食業對衞生要求較高，因此員工確診有病徵並取得醫生紙，應放病假休息，至於無病徵又不能取得醫生紙情況則較尷尬：「會叫佢用自己假期放假休息，而放病假係唔會扣勤工獎，因為勤工獎係鼓勵勤力返工，都病咗點勤力返工？況且𠵱家飲食業請人極度艱難，唔會扣（勤工獎）啦。」