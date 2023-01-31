前醫學界議員梁家騮涉登廣告違守則　醫委會退庭商議　料下午裁決

前醫學界立法會議員梁家騮於2016年刊登廣告宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，被指違反專業守則，醫委會今日（31日）展開第二日聆訊，雙方律師結案陳詞後，醫委會聆訊小組正退庭商議，料下午公布裁決。



今日聆訊，控方質疑梁家騮供詞前後矛盾，曾稱未有參與診所運作，但又表示看過所刊登的廣吿；又指廣告未有詳細列明治療過程的風險。醫委會聆訊小組正退庭商議，料下午公布裁決。



梁家騮代表律師、港大法律學院兼任教授、資深大律師陳文敏表示，並非挑戰現有醫生應有的專業守則，但公眾利益不只是包括公眾知情權，亦包括公眾健康教育，廣告可令潛在病人檢查，減低死亡率，應每個個案作審視。



梁家騮於2016年在其內視鏡診所刊登「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」印刷及網上廣告，涉向病人招攬生意，違反專業守則。控方律師今日（31日）表示，梁辯解稱並無參與診所運作是自相矛盾，並指他已於2016年參與診所管理工作，更會計算其診所利潤，而梁曾稱「又唔係話冇睇過（廣告）嘅」以及指示診所職員廣告不要提及他名字，證明廣告發佈前，他已經看過並認可。

梁家騮昨否認優惠價廣告是噱頭和誤導，並表示因空間有限，故不能列舉所有條款細則，又指業界一向有打折扣做法。控方律師強調，醫生有嚴格責任（strict liability）向病人講解治療的影響及利弊，診所網站及Facebook專頁上刊登的廣告，未有列明治療過程風險的參考資料（possible reference to the risk）。

辯方由港大法律學院兼任教授、資深大律師陳文敏代表梁答辯。(鄧宇詩攝/資料圖片)

辯方由港大法律學院兼任教授、資深大律師陳文敏代表答辯。陳文敏表示，有興趣了解大腸癌篩查計劃的人，合情理地不會只是瀏覽廣告頁面。不過，控方隨即反對，認為陳所言是「正在作供（giving evidence）」。研訊小組主席鄧惠瓊認為，陳已重覆解釋多個論點，著其繼續其他論述。

陳文敏續指，梁稱「又唔係話冇睇過（廣告）嘅，又䁽過下眼」，意思是看到廣告初版時只留意了醫學方面的內容（on the medical side ），未有注意在提供優惠方面的精準字眼，又稱提供折扣優惠是否合適，應視乎情況（matter of context）。

他說，廣告用詞只是提倡病人接受更好的治療，當中提及胃癌和腸癌死亡人數，並呼籲市民盡早檢查、及早發現及治療有助減低死亡風險等，均是事實陳述以及政府過去的廣告用語。

對於控方指，廣告未有基於公眾利益列舉所有治療的細節，陳文敏認為，公眾利益不只是公眾知情權，亦包括公眾健康教育。陳文敏表示，宣傳口號或可令潛在病人檢查，並根據其意願接受治療，屬於鼓勵市民盡早進行檢查，從而減低死亡率。他續指，儘管廣告為醫生帶來宣傳效果，甚至為其帶來財務收益，但在今次情況之中仍屬次要。