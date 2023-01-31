天文台聘科學主任｜涉獵10範疇下周五截止 薪金入職要求一文看清
香港天文台現時有多於二十個部組，工作覆蓋不同範疇，當中科學主任測風測雨，不少天氣迷也想加入，機會來了！天文台現正招聘科學主任 ，在天文台「搶人才」宣傳中，指如果對天氣預測有興趣、還想涉獵氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理等十個範疇，請立即申請。天文台今次聘科學主任將於下周五（10日）截止，薪金、入職要求及申請方法一文看清。
入職條件:
．持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；
．(i) 畢業後有最少兩年與氣象相關的工作經驗；或
．(ii) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，或同等學歷；
．符合語文能力要求，在綜合招聘考試 兩張語文試卷(中文運用和英文運用 中取得「一級」成績，或同等資格；及
．在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績
職責:
科學主任主要負責︰
．執行天氣預測職務；及
．督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、航空氣象、海洋氣象、應用氣象、數據處理及資訊科技等服務。
科學主任可能須︰
．在本地接受專業培訓，亦可能被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程；及
．「隨時候召」工作及執行戶外職務、輪班、在正常工作時間以外及惡劣天氣情況下工作。
聘用條款:
．獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
薪酬:
．總薪級表第27點(每月港幣57,395元)至總薪級表第44點(每月港幣112,925元)
截止申請日期:
．10/02/2023晚上11時59分
天文台科學主任有什麼入職要求？
要成為天文台科學主任，先要具備一定的學歷要求，須持有物理、數學、氣象學、核子科學等理科的一級或二級榮譽學位；同時須有兩年或以上的氣象相關工作經驗，或持有相關學科的碩士學位等（詳情）
天文台科學主任薪酬有多少？
總薪級表第27點至總薪級表第44點