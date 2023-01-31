天文台聘科學主任｜涉獵10範疇下周五截止　薪金入職要求一文看清

香港天文台現時有多於二十個部組，工作覆蓋不同範疇，當中科學主任測風測雨，不少天氣迷也想加入，機會來了！天文台現正招聘科學主任 ，在天文台「搶人才」宣傳中，指如果對天氣預測有興趣、還想涉獵氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理等十個範疇，請立即申請。天文台今次聘科學主任將於下周五（10日）截止，薪金、入職要求及申請方法一文看清。



申請天文台科學主任職位連結

天文台指如果對天氣預測有興趣、還想涉獵氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理等十個範疇，可立即申請科學主任職位。（天文台Facebook）

入職條件:

．持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；

．(i) 畢業後有最少兩年與氣象相關的工作經驗；或

．(ii) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，或同等學歷；

．符合語文能力要求，在綜合招聘考試 兩張語文試卷(中文運用和英文運用 中取得「一級」成績，或同等資格；及

．在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

科學主任主要負責︰

．執行天氣預測職務；及

．督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、航空氣象、海洋氣象、應用氣象、數據處理及資訊科技等服務。

科學主任可能須︰

．在本地接受專業培訓，亦可能被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程；及

．「隨時候召」工作及執行戶外職務、輪班、在正常工作時間以外及惡‍劣天氣情況下工作。

聘用條款:

．獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

．總薪級表第27點(每月港幣57,395元)至總薪級表第44點(每月港幣112,925元)

截止申請日期:

．10/02/2023晚上11時59分