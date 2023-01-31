簡約公屋｜申請方法、編配次序、租金總覽　入住須留意最重要條件

簡約公屋八個選址已全數公布，租金將按傳統公屋租金九折定價，並按位置及大小而定。

按房屋局的示範單位所見，四至五人單位約330呎，有獨立廚廁，並會配備電熱水爐和洗手間抽氣扇，但不會預先提供冷氣機。不過，向來較熱門的四至五人單位「僧多粥少」，首階段僅提供約2000伙，佔首四幅用地可提供單位11%。一至二人單位則較多，首階段共有11,700伙。

《香港01》整理簡約公屋申請資格、編配優次、租金及入住條款等資料，供有意申請的人士逐一了解。



▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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「簡約公屋」對象：

主要是輪候傳統公屋不少於三年人士入住，以家庭申請者優先。入住「簡約公屋」後，可繼續保留輪候傳統公屋的位置及資格，但不再符合申請「現金津貼試行計劃 」津貼。

申請方法及編配優次：

房委會將主動發信予所合資格的申請者，邀請他們申請入住「簡約公屋」。在取得申請者 同意後，房委會將申請者資料提供予相關營運機構，以政府訂定的標準跟進。

當申請人數超過可提供的單位數量時，負責營運該「簡約公屋」項目的機構，會以政府訂定的標準進行分析和安排編配，並考慮申請者輪候傳統公屋的時間和所面對的居住困難後，選擇較有需要的申請者入住。房屋局舉例指，若申請者輪候傳統公屋的時間較長及 ／或正面對較迫切的居住困難，可 獲考慮優先編配「簡約公屋」。

據了解，申請者需就每個「簡約公屋」項目逐次申請，若最終未獲編配，則需再次遞交申請表格。

租金：

簡約公屋租金會與傳統公屋租金掛鈎，當局初步考慮訂為同區新落成公屋九折。視乎單位 面積及地區，「簡約公屋」租金初步預計約為740元至2,650元。

入住年期：

最長可居住直至獲編配傳統公屋，或直至該項目的用地需交還作長遠發展，以較先者為準。不過，若住戶按現行機制3次拒絕編配傳統公屋的機會，便需要在合理時間內遷離「簡約公屋」單位，該住戶亦不會再獲編配傳統公屋。

入住申報及要求：

為確保公共資源得以善用，在正式批出入住「簡約公屋」的資格前，一如傳統公屋的申請者，「 簡約公屋 」申請人需要進行入息和資產申報，以確認其申請資格，並申報和確認其家庭入息，是否符合入住傳統公屋的限額。

即使有關申請者已經入住「簡約公屋」，房屋署仍會不定期抽查租戶入息和資產，以檢視是否仍然符合入住傳統公屋的限額。

如發現有違規或違法情況，除保留法律追究權利外，營運機構亦會要求有關人士在指定限 期內遷出「簡約公屋」。

▼簡約公屋 啟德世運道選址▼

