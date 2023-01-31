兩理大案9脫罪被告面臨上訴　律政司已就6案14人提同類申請

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民自發「營救」理大，導致激烈警民衝突。區域法院早前審理兩宗相關案件時，裁定合共9名被告暴動或非法集結罪不成立，律政司就此以案件呈述方式，就9人的脫罪裁決提出上訴。連同這兩宗案件，律政司近月合共就6案14名脫罪被告提出同樣申請，當中包括民主黨主席羅健熙。



首案有8被告被裁定罪名不成立

律政司最近提出的兩宗案件，均涉及2019年11月理大衝突，首案涉及8名被裁定罪名不成立的被告，他們分別為：羅曉峰、蔡希霖、杜俊興、鄧子健、彭永強、麥俊彥、周浩泓及葉自傑，原被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。法官早前於裁決指，他們有機會是無辜的過路人，遂裁定罪名不成立。至於同案罪成的兩名被告陳以諾和陳杰風，其判刑押後至2月7日。

律政司提出新一輪的上訴申請，多人均涉及2019年11月理大[人衝突。(詳看下圖)

+ 11

女被告在另一案被裁脫罪

另一案則只有被告為歐育婷被裁定脫罪，她原被控於於2019年11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。歐在審訊時稱，因多次肚瀉及嘔吐，案發時正前往廣華醫院求醫，法官裁決時指，醫療報告顯示她有中度脫水，支持其說法，她可能是無辜的途人，裁定她罪名不成立。至於同案的被告陳思朗、朱兆輝、梁家樂和梁栢熙，則暴動罪成，押後至2月3日聽取辯方求情。

另5名上訴脫罪被告包括羅健熙

律政司近月亦先後就4宗反修例案件脫罪被告，以案件呈述方式提出上訴，包括被控在理大外參與非法集結的民主黨主席羅健熙、 涉及灣仔暴動案的急救員楊光智和女學生湯嘉欣，以及涉及2019年11月「三罷」非法集結的被告梁永誠。

此外，林卓廷等人涉在2019年7月要一名市民刪手機照片案，林及女社工鍾凱研均被裁定罪名不成立，律政司亦有就女社工脫罪裁決提上訴，但未有就林的裁決提出案件呈述。

案件編號：CACC13、14/2023