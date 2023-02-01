疫情檢討｜五政府顧問開腔撐設委員會　劉澤星：同意惟模式要討論

近日就是否要設立委員會檢討新冠疫情應對備受爭議，雖然四名政府專家顧問，包括袁國勇、孔繁毅、許樹昌及劉字隆日前已表態，均認為有需要檢討，但特首李家超昨卻開腔表明不同意另作檢討。

同為政府專家顧問團、港大醫學院院長劉澤星今日（1日）亦開腔指，同意需設立委員會作檢討，因今次疫情對老人家的影響甚大，須整體檢視疫情走勢才可有助下次疫情應對，但是否內部檢討或是邀請海外專家則仍要討論，「要思考點樣嘅形式去檢討，邊個模式先係最好，仍然需要時間思考。」



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政府專家顧問團、港大醫學院院長劉澤星。（呂穎姍攝）

特首李家超昨卻開腔表明不同意另作檢討，惟四名政府專家，包括袁國勇、孔繁毅、許樹昌及劉字隆早前都分別開腔指有需要檢討。

同為政府專家顧問團、港大醫學院院長劉澤星早前曾稱，要檢討但不認同要有獨立調查委員會。不過，他今再解釋自己立場，同意需設立委員會作檢討，「檢討應該每人都要，認為每做一件事都要檢討才會做得好」，因今次疫情對老人家的影響甚大，須整體檢視疫情走勢才可有助改善長者政策及醫療體系以應對下次疫情，但是否內部檢討或是邀請海外專家則仍要討論，「要思考點樣嘅形式去檢討，邊個模式先係最好，仍然需要時間思考。」

另外，對於病人鄧桂思2017年於聯合醫院因兩名醫生「開漏藥」引致急性肝衰竭最終仍不治，兩名醫生近日被控誤殺罪，准保釋候審。劉澤星回應會否擔心事件影響醫科生時表示，醫科生的初心是想治療病人，相信突發事件不會影響醫科生的初心。