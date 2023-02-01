深水埗新布藝市場今開幕　棚仔檔販批搬遷期倉卒僅三戶開檔

深水埗新布藝市場於今日（1 日）開幕，該市場主要是安置欽州街臨時小販市場（俗稱棚仔）的檔販，新場地位於通州街臨時街市第一至三座，合共有53個攤檔。不過，有布販表示，由於欠缺足夠時間搬遷，而且有部分攤檔更是無電力供應，今日只有3個攤檔能正式營業。



新布藝市場開幕後，在中午時分所見，場內絕大部分攤位未有營業，人流非常冷清。不少攤位內堆滿大量布匹，有多個檔位被放置雜物或空置，亦有檔主正佈置攤檔。

關注組料三月才能正常營業

新棚仔布藝市場關注組主席、應利布業店主何應開表示，不少檔主受新場地電力供應所限，未能在今日正式營業。

新棚仔布藝市場關注組主席、應利布業店主何應開表示，不少檔主受新場地電力供應所限，未能在今日正式開業。（歐家樂攝）

何應開續指，因搬遷過程太過倉卒，而新布藝市場遲遲未有為部分攤位提供電力，導致商戶難以焊接承載布料的貨架，亦難使用縫紉機做生意，他預料新場地人流會較舊址大減，相信要至少等到三月才能正常營業。

搬遷期適值農曆年準備困難

同樣搬遷到新址的檔主馮先生亦批評當局安排倉卒，搬遷期不足一個月，他從農曆新年初一開始至今每日持續搬貨至深夜時分，「我日日搬貨搬到10點幾11點。」

搬遷到新址的檔主馮先生則批評當局安排倉卒，「我日日搬貨搬到10點幾11點。」（鄧康翹攝）

他又指出，因搬遷時間適逢農曆新年，難以購買材料裝修佈置，去準備搬遷，「新年都唔敢唞，淨係唞過一日。」但現時仍有大堆布料有待處理。

新舖租貴憂難以經營

檔主李先生亦指出，因早有預料新市場將會難以安排佈置，他早於一個月前已預訂了貨架，趕於近日裝置。他說新址人流不如以前，攤檔租金亦較為昂貴，過往一年只需約4,000元，現時租金一個月獲六折後仍索價5,000元，擔心未來若沒有租金優惠，難以維持經營。

檔主李先生說，新址人流不如以前，攤檔租金亦較為昂貴。（鄧康翹攝）

街坊認為原區安置更理想

住在深水埗區的廖先生曾就讀建築保育課程，需要經常到棚仔進行研究，今日特地前來參觀棚仔搬遷到新址的情況，「啲布排得好整齊，闊落咗好多。」

廖先生認為若果布販們能獲原區安置會更為理想。（鄧康翹攝）

不過，廖先生認為，若果布販們能獲原區安置會更為理想，「嗰邊始終有咁多年歷史同特色，但係我知道政府一直好想佢哋搬過嚟。」

從事西裝行業的蔡先生則表示，至今已光顧棚仔布藝市場約十年，他認為新場地較以往空間大，較為舒服，沒有舊市場的擠逼感，燈光亦相對充足。

從事西裝行業的蔡先生表示，新場地較以往空間大，較為舒服，沒有舊市場的擠逼感，燈光亦相對充足。（鄧康翹攝）

區會主席：提高新布藝市場暢達度

深水埗區議會主席覃德誠表示，希望將來新布藝市場的暢達度可獲得提高，「無論係交通、標誌上，我接下來都會向深水埗區議會作反映，方便更多市民前來選購他們心儀的貨品。」