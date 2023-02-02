啟德過渡屋料年內提供519伙　何永賢：啟德循環不息不礙發展

簡約公屋擬選址啟德世運道一幅綜合發展區用地，惹起公眾反彈。啟德區內、由東華三院建造及營運的另一個過渡性房屋項目今日（2日）亦舉行動土典禮，項目有望今年內竣工，預料可提供519個住宅單位，以容納1,460人。



出席典禮的房屋局局長何永賢提到，啟德發展區作為第二個核心商業區（CBD2），有着生生不息的循環，過渡性房屋和簡約公屋短期借用區內用地，並不影響啟德的長遠發展，反而項目內的社福服務更可開放予社區使用，協助其他居民。



今日舉行動土禮的啟德過渡性房屋位於沐安街，毗鄰啟德大道公園、啟晴邨等公共屋邨，距離港鐵啟德站約3至5分鐘步程，附近亦有多條往來港九的巴士路線。

過渡房屋營運5年後土地用途 由發展局決定

何永賢隨後會見傳媒時，被問到會否承諾在5年營運期後，將世運道地皮歸還，何永賢表示，尋覓合適土地及檢討土地用途是由發展局處理，「咁到時、5年後，個（土地）用途，發展局係會做一個決定。」

原擬就反對啟德選址舉行集立法會議員楊永杰，昨日（1日）稱，將於下周日（5日）與何永賢視察土瓜灣和九龍灣的建議用地，以研究取代啟德選址。

何永賢回應提問時指，當局一直有與立法會和地區議員保持溝通，她亦正與楊永杰相約會面，但對於楊建議的兩個用地，她則表示：「我哋𠵱家眼前，喺發展局搵合適嘅土地嘅時候，我哋搵咗呢8塊，呢8塊我哋覺得係好嘅選擇」，又形容8幅用地遍佈港九新界，是好的選擇。

東華三院：啟德過渡性房屋四通八達

東華三院主席馬清揚形容，今次啟德過渡性房屋項目的地點四通八達、社區設施及配套亦十分完善，預計項目吸引力非常大。

今次項目將會提供519個單位，預料可容納1,460人，所有單位均設獨立廚廁。

出席典禮的房屋局局長何永賢提到，自己出任局長前，亦曾負責過「起動九龍東」項目，看見作為第二個核心商業區（CBD2）的啟德發展區誕生，「生生不息」是CBD2很好的形容詞。她又指，啟德發展區內有許多地盤，是「循環不息」，故應在此循環中、在土地未有長遠發展用途時，用盡其短期用途是過渡性房屋和簡約公屋的意義，亦非單純是有瓦遮頭的居所，而是能夠改變基層的生命軌跡。

她續指，眾志成城、各界合力解決本港的房屋問題是「香港人嘅精神」，加上過渡性房屋提供的社福服務，亦是會開放予整個社區，讓其他市民使用。