啟德過渡屋料年內提供519伙　何永賢：短期借用區內用地不礙發展

簡約公屋擬選址啟德世運道一幅綜合發展區用地，惹起公眾反彈。啟德區內、由東華三院建造及營運的另一個過渡性房屋項目今日（2日）亦舉行動土典禮，項目有望今年內竣工，預料可提供519個住宅單位，以容納1,460人。



出席典禮的房屋局局長何永賢提到，啟德發展區作為第二個核心商業區（CBD2），有着生生不息的循環，過渡性房屋和簡約公屋短期借用區內用地，並不影響啟德的長遠發展，強調港人精神是不應只看到自己利益，而要是支援有需要的人。被問到能否向啟德居民派「定心丸」，承諾世運道地皮在五年營運期，即2031年後歸還發展，她則指，發展局屆時會檢討世運道選址的長遠用途，若到時土地已確定未來的發展，便會交還土地，但未有承諾歸還期限。



今日舉行動土禮的啟德過渡性房屋位於沐安街，毗鄰啟德大道公園、啟晴邨等公共屋邨，距離港鐵啟德站約3至5分鐘步程，附近亦有多條往來港九的巴士路線。

過渡房屋營運5年後土地用途 由發展局決定

何永賢隨後會見傳媒時，提到簡約公屋是比過渡性房屋更大規模、由政府牽頭的項目，以解釋有需要家庭的住屋問題，她又以經典流行曲《獅子山下》的歌詞「同處海角天邊，攜手踏平崎嶇」，指此兩句歌詞一直反映港人的精神，不會只看到自己利益。

我哋係懂得無論我哋海角天邊，身在香港邊個地方，我哋係懂得攜手踏平崎嶇，係去用你哋嘅同理心、大眾一個眼光，唔係剩係睇自己，係睇到所有社會人士嘅一個需要，而幫手有需要嘅人、可以解決佢哋嘅住屋問題。 房屋局局長何永賢

被問到會否承諾在5年營運期後，將世運道地皮歸還，何永賢表示，尋覓合適土地及檢討土地用途是由發展局處理，「咁到時、5年後，個（土地）用途，發展局係會做一個決定。」

原擬就反對啟德選址舉行集立法會議員楊永杰，昨日（1日）稱，將於下周日（5日）與何永賢視察土瓜灣和九龍灣的建議用地，以研究取代啟德選址。

何永賢回應提問時指，當局一直有與立法會和地區議員保持溝通，她亦正與楊永杰相約會面，但對於楊建議的兩個用地，她則表示：「我哋𠵱家眼前，喺發展局搵合適嘅土地嘅時候，我哋搵咗呢8塊，呢8塊我哋覺得係好嘅選擇」，又形容8幅用地遍佈港九新界，是好的選擇。

東華三院：啟德過渡性房屋四通八達

東華三院主席馬清揚形容，今次啟德過渡性房屋項目的地點四通八達、社區設施及配套亦十分完善，預計項目吸引力非常大。他又提到，項目會提供流動醫療服務、社工團隊支援等，並設置多用途活動室、讀書角等，以支援住戶的生活和健康需要，而區內亦會保留室外休憩空間和綠色面積，為居民預留足夠的活動空間。

今次項目將會提供519個單位，預料可容納1,460人。根據現場示範單位的布局，單位為開放式設計，但有獨立廚廁，座廁上方設有花灑，故洗手間並非「乾濕分離」，廚房為開放式，撇除已預留作廚廁的空間外，再難以間房，睡床要放在客飯廳內。

何永賢致辭時指，她出任局長前，亦曾負責過「起動九龍東」項目，見證作為第二個核心商業區（CBD2）的啟德發展區誕生，「生生不息」是CBD2很好的形容詞。她又指，啟德發展區內有許多地盤，是「循環不息」，故應在此循環中、在土地未有長遠發展用途時，用盡其短期用途是過渡性房屋和簡約公屋的意義，亦非單純是有瓦遮頭的居所，而是能夠改變基層的生命軌跡。

她續指，眾志成城、各界合力解決本港的房屋問題是「香港人嘅精神」，加上過渡性房屋提供的社福服務，亦是會開放予整個社區，讓其他市民使用。