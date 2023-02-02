張秀賢捲欠債醜聞　黃之鋒獄中撰文指有跡可尋　張：無出賣同路人

前區議員張秀賢近日捲入欠債醜聞及「變節」風波，涉初選案仍然還柙的前香港眾志秘書長黃之鋒在獄中撰寫千字文談及事件，並由他人上載至FB專頁。黃提及遠至10年前的往事，包括指張將出書版稅「袋入自己袋」，張早在學民思潮換屆時曾被質疑與「中間人」打交道卻未置可否，又指時至近年亦有跡可尋，例如2019年張競逐元朗區議會議席時找「中間派」支持。



黃之鋒稱昔日為保陣營團結，不便言明，「但當事態嚴重至此，也覺得該更整全地呈現，引以為鑑。」他說：「往日如表明對此人的評價，會否少些人『中伏』呢？」黃之鋒認為張政治立場轉軚，「希望大家珍惜那些逆風裡默默耕耘，而不見風駛陀（舵）的人。」



張秀賢回覆傳媒查詢時否認黃之鋒的說法，強調2013年「無中間人搵我」，只是他和黃之鋒在2014年就佔領運動是否升級有意見分歧，當時確實有中間人聯絡他，「但係我有上報，會面有其他學聯嘅人參與。」



黃之鋒(左二)及張秀賢(右二)曾於學民思潮共事，黃之鋒指「其實學民思潮運作將近五年，張秀賢只待過一年半左右」。（資料圖片/學民思潮Facebook圖片）

黃之鋒稱張秀賢加入學民思潮只約一年半

黃之鋒今晚於社交平台上載千字文，談及張秀賢欠債一事。他指不少報道簡述張秀賢為「前學民思潮成員」，以及「曾與黃之鋒並肩」，他指因而上報實在「不勝唏噓」，「其實學民思潮運作將近五年，張秀賢只待過一年半左右。」



他指今時今日他人對張的評價，早於10年前已有跡可尋。他表示，張曾於書展經智庫組織「Roundtable」推出新書《90後是咁樣的》文集，當中八成輯錄文章均來自不同學民思潮成員所撰，「然而所得版稅卻由他一人淨袋，惹來組織內非議」；另外，當年正值學民思潮換屆選舉，張對跟「中間人」打交道未置可否，遭同儕提問「來往的人跟中聯辦是否有關係？」、「你點睇被統戰收編？」等問題時含糊其詞，「支吾以對卻又情緒激動，結果他在落選後便退出了組織。」

黃之鋒。（資料圖片）

張秀賢找袁彌昌支持競逐區議員被質問找「中間派」原因

黃之鋒亦有述及2014年佔領運動期間，五名學聯代表與政府官員面談，張秀賢當時非代表之一，只擔任集會司儀，「據悉亦跟同輩擔心他與中間人過從甚密有關。」由於張在學民及學聯先後出現「金錢爭議」及「建制往來問題」，「此後對他更為謹慎。」及至2017年尾，張秀賢參加新界東補選的民主派初選，當時曾有長輩問黃為何不為同門出身的張站台，他指當時仍留有一線：「當時自己的判斷仍是用不着公開直斥其非。」

2019年反修例示威期間，黃之鋒答允支持張競逐元朗區議會議席，惟事後始知悉對方將其與國際關係學者袁彌昌兩人的頭像並列在文宣上，「當時已問他為何要找『中間派』支持，是否為了增加勝算，就該把所謂友好而明知陣營截然不同的政治人物，冠名支持自己呢？或許沒有必然準確的答案，不過可以肯定，把黃之鋒及袁彌昌並排展示，真的不見得對各自受眾有甚麼正面效果可言（笑）。」

黃之鋒指，即使如今公民社會的工作崗位極大幅度減少，但在「黃圈」內要「朋友搭朋友地搵到啖飯」未算非常困難，「故此忽然靠攏到光譜的另一端，恰好說明該人的為人、操守與處事能力，皆在其本來的圈子風評甚差，簡單來說就是相當『伏』的人。」

元朗前區議員張秀賢（資料圖片 / 梁鵬威攝）

黃之鋒說，過往不曾公開說明，「但當事態嚴重至此，也覺得該更整全地呈現，引以為鑑。」他又指，「華麗轉身，急於有所表現，也偏偏多會是眼高手低，炒車居多」、「相信張不是第一人，也不會是最後一人。」他又於文末說：「時勢險惡，我們務要警醒，心境澄明且作好心理建設，方能活得磊落真誠。希望大家珍惜那些逆風裡默默耕耘，而不見風駛陀（舵）的人。」

張秀賢：無中間人搵我 書本版稅收益僅800元

張秀賢強調2013年「無中間人搵我，佢嘅指控係無中生有。」不過在2014年佔領運動期間，他和黃之鋒就運動是否升級有意見分歧，當時有中間人聯絡他，「但係我有上報，會面有其他學聯嘅人參與。」

至於2019年參選區議會尋求袁彌昌支持，他稱是希望擴大支持面；至於黃之鋒提及的出版書本版稅，收益僅800元。

張秀賢表示，他在私人事務上犯錯他會承認，但並不代表要同時否定他過往在政治上的工作，他的主張溫和不代表他「串通中間人」，「我無出賣過同路人，我無篤過灰起碼。」