全面通關｜免核酸在即　「臨別一檢」市民指更常回內地：等咗好耐

政府今日公布，香港與內地2月6日全面通關，北上除毋須預約，如7日無外遊紀錄更毋須檢測。大角咀櫸樹街的社區檢測站今午依然有不少市民進行檢測，以在明日或後日回到內地。有市民認為如今日公布後即時可免核酸更好，方周末回內地，亦有市民認為放寬後可方便有工作需要而回內地的港人。



港府2月3日公布與內地將於2月6日全面通關，市民如7日內無外遊紀錄，北上南下毋須核酸檢測陰性證明。（林靄怡攝）

王先生今早到櫸樹街社區檢測站檢測，他表示約了朋友周末回內地遊玩，由於行程已定，所以不等下星期一放寬。王先生認為如果今日公布後，今日或明日即撤銷核酸檢測可方便更多市民在周末回內地：「星期六、日多數人會返去吖嘛，咁你星期一嘅話就遲咗兩日囉。」他又指日後可能會更常回內地：「一個人150蚊同免費都差好遠。」

+ 6

從事的裝修的莫先生因工作需要，要在明日便回內地，所以今早檢測。他認同放寬做法，指可更方便市民回內地工作：「梗係好啦，要去深圳做嘢梗係方便啦，之前仲要隔離，返深圳一兩日咋嘛，咁你隔離14日，有時7日，想死呀喺酒店，唔係講笑。」他續指全面通關後會更多回深圳，訂造家俬等亦會更方便。

郭女士因明日回廣東出席婚禮，今日到檢測站檢測，她又表示今日回內地要再趕回香港開工，預計放寬後會更常回內地：「會嘅，因為已經隔咗三年冇返上去，期待啦梗係，等咗好耐。」