全面通關｜九巴城巴擬開辦3路線B7、B8及B9　多區來往香園圍口岸

政府今日（3日）宣布2月6日起與內地全面通關，屆時落成逾兩年的香園圍/蓮塘口岸將首次提供旅檢服務。九巴表示，將在2月11日開辦來往屯門至香園圍口岸的新假日路線B9，原有來往上水總站至打鼓嶺（香園圍口岸）的79K則繼續全日服務，另會按情況加強往來天水圍至落馬洲站的B1號線服務，同時加強部份北區路線班次。



城巴則稱，正申請下周一開辦來往上水粉嶺至香園圍口岸的B7號線巴士，並計劃在2月11日開辦來往沙田大埔到口岸的假日路線B8號線，尚待運輸署批准。



九巴表示，將在2月11日、星期六，來往屯門至香園圍口岸的B9路線，該路線路經元朗形點，屬假日路線，逢星期六日及公眾假期提供服務，約1小時一班，全程收費19.3元。另外，原有來往上水總站至打鼓嶺（香園圍口岸）的79K線會繼續提供全日服務，路經北區多個車站，全程收費為6.4元。

九巴表示，乘79K可在粉嶺站轉車站，轉乘超過20條九巴路線前往九龍、新界及港島不同地區，第二程可節省4.2元至6元。九巴亦稱隨兩地取消配額及核酸檢測要求，料往返口岸人流上升，將視乎情況加強往來天水圍至落馬洲站的B1號線服務，同時加強270A、277E及279X三條北區路線。

城巴則表示，至向運輸署申請兩條來往新界東至香園圍口岸新路線，其中B7路線計劃在2月6日投入服務，來往上水粉嶺至香園圍，料在口岸來往粉嶺只需約16分鐘。新路線計劃每日行駛，日期平均每20分鐘一須，全程車費為9.3元，八達通乘客可享即日來回優惠，回程車費只需8.5元，乘客更可憑成人八達通以優惠價17.1元購買三日來回證。

另外，城巴亦正申請在2月11日開設新假日路線B8號線，連接香園圍口岸至大圍站、沙田第一城及大埔市中心等，逢星期六日及公眾假期提供服務，全程收費15元，八達通乘客可享即日來回優惠，回程車費只需13.8元，乘客可憑成人八達通以優惠價27.6元購買兩日來回證。

香園圍口岸。（資料圖片／余俊亮攝）

城巴續稱，已加強來往深圳灣及屯門市中心的B3X號線，以及來往欣澳至港珠澳大橋口岸的B5號線。