柴灣利眾街地盤灌漿期間　鄰近港鐵行人天橋隆起　相關工程已停工

政府今（3日）公布，接獲港鐵報告，柴灣利眾街18號地盤一個私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，屬港鐵擁有、連接寧富街與柴灣站的行人天橋上有5個監測點的上升記錄達到24至33毫米，超逾20毫米的預設停工指標，該項目的相關工程已暫停。



有工程師表示，部份工程開挖時或須增加預力，將英泥沙漿注入泥土、即進行灌漿工程，期間使用泵時有機會將「推郁」泥土，導致附近隆起，料隆起程度對行人安全威脅不大，但若地面出現起伏，行人或有機會絆倒。



連接寧富街與港鐵柴灣站D出口行人天橋隆起24至33毫米。（Google街景）

政府發言人表示，港鐵2月1日報告位於柴灣利眾街18號地盤的私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，連接寧富街與柴灣站屬港鐵公司的行人天橋上有5個監測點的上升記錄達到24至33毫米，超逾20毫米的預設停工指標。

屋宇署當日派員視察有關行人天橋，確認其結構安全，機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

資深土木工程師倪學仁表示，平時常提到的沉降，是指建築地盤抽水期間將水份吸走，出現沉陷，或在開挖工程時移動泥土後出現下陷；至於今次隆起，則是因建築工程開挖時要增加預力，進行灌漿工序時，利用泵將英泥沙漿注入泥土，有機會將泥土推高，出現隆起。

資深土木工程師倪學仁（資料圖片／林若勤攝)

倪學仁續稱，今次隆起幅度達1吋，料已是肉眼可見，但估計對天橋結構安全未有威脅，1吋的隆起幅度料對行人安全亦無太大威脅，但假如隆起令部份地面有起伏，行人行過不慎則有機會被絆倒。

政府表示，屋宇署、機電工程署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。雖然該發展項目的有關工程現已停工，但屋宇署已連同港鐵，要求負責該項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，並採取減少可能對鐵路設施影響的施工方法。

政府續稱，當接獲該發展項目的緩解措施建議或修訂圖則，以及復工要求，屋宇署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。機電署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。