全面通關．最新｜各口岸全面通關 首日約20萬人次經陸出入境
香港與內地2月6日起全面通關，市民過關毋須再預約配額及提供核酸檢測陰性證明，內地旅行團及自由行旅客亦恢復來港。羅湖及落馬洲口岸恢復服務，香圓圍口岸（蓮塘口岸)啟動旅客過關服務，首日有約20萬人次經各陸路出岸出入境香港及內地。
港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。
▼2月6日疫情報道▼
【 23:06】新冠疫情肆虐三年，本港及內地今日（6日）終恢復全面通關。根據入境處數據，截晚上8時正，本港入境人次有114,904人次，出境人次更達128,529人次，分別較昨日升15.2%及75.6%，合共超過24萬人次。扣除機場及水路口岸出入境人次，則有19萬人次經各陸路口岸出入境。
當中相隔三年再重開的羅湖口岸最繁忙，合共有5.4萬人次出入；香園圍口岸首日則有約5,000人次出入。
【18:56】竹篙灣隔離中心承包商在去年4月曾爆出拖欠員工薪金及強積金，至近日再有中心員工聲稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金。積金局指由去年4月至今 ，共接獲約40宗涉及承包商中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴，其中25宗個案糾正登記問題， 餘下近期接獲投訴仍在調查中。
中海物業表示，一直有為所有合資格員工按時提供強積金供款，亦有相應記錄證明。
【17:37】疫情三年後香港與內地終於全面通關，不過以往熙來攘往的上水「藥房街」已大不如前，雖有部份拖篋客重臨，但有店舖稱旺丁不旺財。
部份美容妝店甚受歡迎，有拖篋客在店外包裹「戰利品」。有內地旅客表示，專程幫朋友掃貨，將一盒盒知名的化妝品塞入行李篋，再經口岸運返內地，「寄上去600幾蚊，自己帶上去都係幾廿蚊車錢。」
▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼
【17:00】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（6日）新增291宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為3,249宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有5宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有60宗。
▼2月6日 蓮塘商業城十室九空 店舖終等到通關▼
【16:45】香園圍口岸/蓮塘口岸今日（6日）終於啟動旅客過關服務，連接深圳的蓮塘口岸商業城，亦終於迎來首批過境客，不過，商業城內十室九空，大部份「吉舖」待出租。
有商戶慨嘆，過去三年通關日子遙遙無期，不少首批進駐的商戶雄心壯志斥資裝修，最終白交租「損手離場」，有七成等不及通關而結業，「呢度好少住宅，如果口岸無開通，根本無商業價值」，估計首階段人流未多，但「唔等都等咗咁耐」，對未來抱樂觀態度。
【16:04】中港全面通關，落成多年的蓮塘／香園圍口岸今日（6日）終於啟用旅客通關服務，過境模式與一般口岸無異，市民宜提早填寫電子健康申報表，以節省過境時間。
抵達蓮塘後，旅客可以經蓮塘口岸商業城，步行約5分鐘到地鐵站，再往深圳各地；旅客亦可乘巴士，到深圳旅遊勝地大梅沙海濱公園，或到有「深圳綠色心肺」之稱的仙湖植物園。
▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼
【13:33】本港今日（6日）起全面通關，過境毋須預約及出示核酸檢測陰性證明，羅湖口岸亦相隔三年後重啟。保安局局長鄧炳強今日視察羅湖口岸首日運作情況，形容已去到「復常階段」。他表示，截止中午12時，共有8.3萬旅客南下及北上，其中最多人使用陸路口岸羅湖北上，錄得1.4萬人，而全新開放客運過關的香園圍口岸則有1,400人。
【13:03】暌違三年，兩地來往終於回復正常，今日（6日）起港人入境內地不需預約配額及出示核酸檢測陰性證明，從此可自由出入深圳從商、探親和吃喝玩樂。《香港01》實測由香港經羅湖口岸入境內地可於15分鐘內完成。雖然港府已撤銷大部份入境內地的限制，但別忘記目前入境內地以及從內地回港，仍需完成健康申報，獲取「黑碼」後方能成功過關。
不過，羅湖口岸內地關口設有一項新設施，入境前關口擺放了多部電腦，供未能上網及未能使用手機完成健康申報的人士使用，此後儘管沒有網絡，返關口都「唔使驚」。
【12:56】事隔三年，羅湖口岸終於「重見天日」。上周仍是十室九空的羅湖商業城，今日（6日）略見人氣 ，記者到現場直擊，可見部份餐廳已開業，今日營業的商舖亦比通關前多，但商業城內仍是以「吉舖」為主。
不少商舖被迫休息三年，今日始回來開業，有老闆過去幾年「轉身份」成為「打工仔」糊口，終於可以重拾老闆身份，預計半年內可回復三成生意，希望農曆新年已買入的貨品可以賣得出。
【12:00】港鐵表示，東鐵線羅湖站整體運作大致暢順有序，截至中午12時，約22,000名跨境乘客使用羅湖站。
【10:30】羅湖今晨人氣變旺，有港人一過完關抵埗羅湖，即興奮自拍。有接待港人的內地旅行團今日首發前往佛山，導遊於口岸迎接團友，形容報名反應熱烈，「公司電話響過不停」，未來一周會再有三至四個旅行團出發。有三年未踏足內地的港人感興奮，開心得「琴晚成晚瞓唔着」。
▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼
【09:39】中港今日（6日）全面通關，蓮塘／香園圍口岸亦於今日起投入客運服務。城巴開辦新的B7線來往上水及香園圍，在粉嶺上車車程大約20分鐘便到達目的地。
不少家住上水或粉嶺的居民都表示，新口岸十分便利，有本身居住蓮塘的港人表示，以後返老家都會用新口岸；有來港消費的旅客指，文錦渡要轉過境巴士，羅湖又較其住處偏遠，未來會多到粉嶺上水購物。
▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼
【09:11】今日（6日）起中港兩地全面通關，教育局日前指，將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港上學安排，2月8日起將先涵蓋中學生；2月22日則擴至小學生、幼稚園及特殊學校。北區中學校長會主席方奕亮今早在電台節目表示，學校已嚴陣以待準備迎接跨境學生回校，有部份學校選擇讓學生分批回校，最遲下周所有學生均會全部回校面授。
至於羅湖有工程或影響過關時間，方指已發出通告提醒學生「預鬆」上學時間，並認為「口岸有少少迂迴啲，手續上可能同以往有少少唔同」，但不會有太大影響。他又指，若學生在通關初期遲到，校方會酌情處理。
【07:45】有跨境學童心急回港見老師及同學，今早率先回港出席面授課堂；亦有學童因為久未回港，八達通早已沒有餘額，過境後第一件事就是增值八達通。
▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼
中三的羅同學自從升中起，便未曾親眼見過同班同學。他今早率先回港，坦言心急見到同學及老師，心情好激動、好開心。對於回校路線，他稱尚有些少印象，但已經不太熟悉。
▼2月6日 有旅客經羅湖南下來港▼
【07:00】竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。
有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。
▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼
【06:47】香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。
港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」
▼2月5日 市民元宵節看綵燈展▼
▼2月5日疫情報道▼
【18:20】香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。
【17:50】踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。
▼2月5日 市民排隊等買荃灣老字號湯丸▼
【17:30】本港自1月30日起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（5日）新增400宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字比昨日回落約一成，過去7日累計2,958宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計55宗。
【16:20】內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。
今日中午（5日）尖沙咀廣東道一帶，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。
▼2月5日 尖沙咀廣東道漸現人流▼
【13:16】疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」
至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。
【12:31】政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。
▼2月4日疫情報道▼
【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。
▼2月4日 深水埗快測劑跌破底價低至$1盒▼
【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。
【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。
▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼
【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。
▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼
▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼
▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼
2月6日全面通關有什麼安排？
由2月6日起，有全面通關4大措施，而全面通關後隔離、檢測要求也有更新，更加開羅湖等3口岸，撤澳門到港快測見詳情。
全面通關交通安排?
政府今日宣布2月6日起與內地全面通關，九巴城巴擬開辦多條路線至香園圍口岸，而皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）都會2月6日起重新服務，服務詳情請看。港鐵都已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間，羅湖列車及落馬洲列車服務詳情請看。