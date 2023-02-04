全面通關．最新｜羅湖口岸今起重開　百人坐頭班車北上

香港與內地今日（6日）起全面通關，市民過關毋須再預約配額及提供核酸檢測陰性證明，內地旅行團及自由行旅客亦恢復來港，跨境學生2月8日起分兩階段恢復來港面授課堂。



港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。



▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼



▼2月6日疫情報道▼

【07:00】竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。

有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。

中國海外物業服務有限公司致員工解僱信中列明衞生署要求減少人手編制。（員工提供圖片)

【06:47】香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。

港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」

▼2月5日 市民元宵節看綵燈展▼



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▼2月5日疫情報道▼

【18:20】香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。

【17:50】踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。

▼2月5日 市民排隊等買荃灣老字號湯丸▼



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【17:30】本港自1月30日起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（5日）新增400宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字比昨日回落約一成，過去7日累計2,958宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計55宗。

【16:20】內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。



今日中午（5日）尖沙咀廣東道一帶，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。

▼2月5日 尖沙咀廣東道漸現人流▼



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【13:16】疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」



至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。

【12:31】政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。

▼2月4日疫情報道▼

【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。

▼2月4日 深水埗快測劑跌破底價低至$1盒▼



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【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。

【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

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▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼



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▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



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▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼

