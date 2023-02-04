全面通關．最新｜羅湖口岸今起重開 百人坐頭班車北上
香港與內地今日（6日）起全面通關，市民過關毋須再預約配額及提供核酸檢測陰性證明，內地旅行團及自由行旅客亦恢復來港，跨境學生2月8日起分兩階段恢復來港面授課堂。
港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。
▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼
▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼
▼2月6日疫情報道▼
【07:00】竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。
有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。
【06:47】香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。
港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」
▼2月5日 市民元宵節看綵燈展▼
▼2月5日疫情報道▼
【18:20】香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。
【17:50】踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。
▼2月5日 市民排隊等買荃灣老字號湯丸▼
【17:30】本港自1月30日起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（5日）新增400宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字比昨日回落約一成，過去7日累計2,958宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計55宗。
【16:20】內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。
今日中午（5日）尖沙咀廣東道一帶，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。
▼2月5日 尖沙咀廣東道漸現人流▼
【13:16】疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」
至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。
【12:31】政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。
▼2月4日疫情報道▼
【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。
▼2月4日 深水埗快測劑跌破底價低至$1盒▼
【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。
【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。
▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼
【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。
▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼
▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼
▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼
2月6日全面通關有什麼安排？
由2月6日起，有全面通關4大措施，而全面通關後隔離、檢測要求也有更新，更加開羅湖等3口岸，撤澳門到港快測見詳情。
全面通關交通安排?
政府今日宣布2月6日起與內地全面通關，九巴城巴擬開辦多條路線至香園圍口岸，而皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）都會2月6日起重新服務，服務詳情請看。港鐵都已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間，羅湖列車及落馬洲列車服務詳情請看。