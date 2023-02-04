全面通關．最新｜首日約28萬人次出入境　明設特別櫃檯助跨境學童

香港與內地2月6日起全面通關，市民過關毋須再預約配額及提供核酸檢測陰性證明，內地旅行團及自由行旅客亦恢復來港。羅湖及落馬洲口岸恢復服務，香圓圍口岸（蓮塘口岸)啟動旅客過關服務，首日有約20萬人次經各陸路出岸出入境香港及內地。



港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。



▼2月7日全面通關．疫情報道▼

【10:00】香港與內地全面通關，首次啟用香園圍口岸。城巴企業傳訊經理曾安廸表示乘客較預期多，以上班族及學生為主，整體大致暢順，將視乎情況加密班次。九巴則表示來往上水及香園圍與來往天水圍至落馬洲的巴士乘客都有所增加，因應明日（8日）跨境學生復課明日會兩條線都會加強服務。

▼2月6日 城巴往香園圍口岸B7線巴士啟航▼



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【09:42】署理行政長官陳國基在出席行會前見記者，他指在全面通關首日，昨有約28萬人次出入境，當中約22萬人次經陸路口岸出入境，出境及入境各佔一半，當中以羅湖口岸最多，約6.4萬人次，之後是落馬洲口岸，約有5.4萬人次。

▼2月7日 署理行政長官陳國基出席行會前見傳媒▼



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▼2月6日全面通關．疫情報道▼

【 23:06】新冠疫情肆虐三年，本港及內地今日（6日）終恢復全面通關。根據入境處數據，截晚上8時正，本港入境人次有114,904人次，出境人次更達128,529人次，分別較昨日升15.2%及75.6%，合共超過24萬人次。扣除機場及水路口岸出入境人次，則有19萬人次經各陸路口岸出入境。

當中相隔三年再重開的羅湖口岸最繁忙，合共有5.4萬人次出入；香園圍口岸首日則有約5,000人次出入。

【18:56】竹篙灣隔離中心承包商在去年4月曾爆出拖欠員工薪金及強積金，至近日再有中心員工聲稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金。積金局指由去年4月至今 ，共接獲約40宗涉及承包商中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴，其中25宗個案糾正登記問題， 餘下近期接獲投訴仍在調查中。

中海物業表示，一直有為所有合資格員工按時提供強積金供款，亦有相應記錄證明。

【17:37】疫情三年後香港與內地終於全面通關，不過以往熙來攘往的上水「藥房街」已大不如前，雖有部份拖篋客重臨，但有店舖稱旺丁不旺財。

部份美容妝店甚受歡迎，有拖篋客在店外包裹「戰利品」。有內地旅客表示，專程幫朋友掃貨，將一盒盒知名的化妝品塞入行李篋，再經口岸運返內地，「寄上去600幾蚊，自己帶上去都係幾廿蚊車錢。」

▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼



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【17:00】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（6日）新增291宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為3,249宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有5宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有60宗。

▼2月6日 蓮塘商業城十室九空 店舖終等到通關▼



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【16:45】香園圍口岸/蓮塘口岸今日（6日）終於啟動旅客過關服務，連接深圳的蓮塘口岸商業城，亦終於迎來首批過境客，不過，商業城內十室九空，大部份「吉舖」待出租。



有商戶慨嘆，過去三年通關日子遙遙無期，不少首批進駐的商戶雄心壯志斥資裝修，最終白交租「損手離場」，有七成等不及通關而結業，「呢度好少住宅，如果口岸無開通，根本無商業價值」，估計首階段人流未多，但「唔等都等咗咁耐」，對未來抱樂觀態度。

【16:04】中港全面通關，落成多年的蓮塘／香園圍口岸今日（6日）終於啟用旅客通關服務，過境模式與一般口岸無異，市民宜提早填寫電子健康申報表，以節省過境時間。

抵達蓮塘後，旅客可以經蓮塘口岸商業城，步行約5分鐘到地鐵站，再往深圳各地；旅客亦可乘巴士，到深圳旅遊勝地大梅沙海濱公園，或到有「深圳綠色心肺」之稱的仙湖植物園。

▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼



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【13:33】本港今日（6日）起全面通關，過境毋須預約及出示核酸檢測陰性證明，羅湖口岸亦相隔三年後重啟。保安局局長鄧炳強今日視察羅湖口岸首日運作情況，形容已去到「復常階段」。他表示，截止中午12時，共有8.3萬旅客南下及北上，其中最多人使用陸路口岸羅湖北上，錄得1.4萬人，而全新開放客運過關的香園圍口岸則有1,400人。

【13:03】暌違三年，兩地來往終於回復正常，今日（6日）起港人入境內地不需預約配額及出示核酸檢測陰性證明，從此可自由出入深圳從商、探親和吃喝玩樂。《香港01》實測由香港經羅湖口岸入境內地可於15分鐘內完成。雖然港府已撤銷大部份入境內地的限制，但別忘記目前入境內地以及從內地回港，仍需完成健康申報，獲取「黑碼」後方能成功過關。

不過，羅湖口岸內地關口設有一項新設施，入境前關口擺放了多部電腦，供未能上網及未能使用手機完成健康申報的人士使用，此後儘管沒有網絡，返關口都「唔使驚」。

【12:56】事隔三年，羅湖口岸終於「重見天日」。上周仍是十室九空的羅湖商業城，今日（6日）略見人氣 ，記者到現場直擊，可見部份餐廳已開業，今日營業的商舖亦比通關前多，但商業城內仍是以「吉舖」為主。

不少商舖被迫休息三年，今日始回來開業，有老闆過去幾年「轉身份」成為「打工仔」糊口，終於可以重拾老闆身份，預計半年內可回復三成生意，希望農曆新年已買入的貨品可以賣得出。

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【12:00】港鐵表示，東鐵線羅湖站整體運作大致暢順有序，截至中午12時，約22,000名跨境乘客使用羅湖站。

【10:30】羅湖今晨人氣變旺，有港人一過完關抵埗羅湖，即興奮自拍。有接待港人的內地旅行團今日首發前往佛山，導遊於口岸迎接團友，形容報名反應熱烈，「公司電話響過不停」，未來一周會再有三至四個旅行團出發。有三年未踏足內地的港人感興奮，開心得「琴晚成晚瞓唔着」。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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【09:39】中港今日（6日）全面通關，蓮塘／香園圍口岸亦於今日起投入客運服務。城巴開辦新的B7線來往上水及香園圍，在粉嶺上車車程大約20分鐘便到達目的地。



不少家住上水或粉嶺的居民都表示，新口岸十分便利，有本身居住蓮塘的港人表示，以後返老家都會用新口岸；有來港消費的旅客指，文錦渡要轉過境巴士，羅湖又較其住處偏遠，未來會多到粉嶺上水購物。

▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼



【09:11】今日（6日）起中港兩地全面通關，教育局日前指，將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港上學安排，2月8日起將先涵蓋中學生；2月22日則擴至小學生、幼稚園及特殊學校。北區中學校長會主席方奕亮今早在電台節目表示，學校已嚴陣以待準備迎接跨境學生回校，有部份學校選擇讓學生分批回校，最遲下周所有學生均會全部回校面授。



至於羅湖有工程或影響過關時間，方指已發出通告提醒學生「預鬆」上學時間，並認為「口岸有少少迂迴啲，手續上可能同以往有少少唔同」，但不會有太大影響。他又指，若學生在通關初期遲到，校方會酌情處理。

【07:45】有跨境學童心急回港見老師及同學，今早率先回港出席面授課堂；亦有學童因為久未回港，八達通早已沒有餘額，過境後第一件事就是增值八達通。

▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼



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中三的羅同學自從升中起，便未曾親眼見過同班同學。他今早率先回港，坦言心急見到同學及老師，心情好激動、好開心。對於回校路線，他稱尚有些少印象，但已經不太熟悉。

▼2月6日 有旅客經羅湖南下來港▼



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【07:00】竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。

有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。

中國海外物業服務有限公司致員工解僱信中列明衞生署要求減少人手編制。（員工提供圖片)

▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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【06:47】香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。

港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」

▼2月5日 市民元宵節看綵燈展▼



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▼2月5日全面通關．疫情報道▼

【18:20】香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。

【17:50】踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。

▼2月5日 市民排隊等買荃灣老字號湯丸▼



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【17:30】本港自1月30日起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（5日）新增400宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字比昨日回落約一成，過去7日累計2,958宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計55宗。

【16:20】內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。



今日中午（5日）尖沙咀廣東道一帶，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。

▼2月5日 尖沙咀廣東道漸現人流▼



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【13:16】疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」



至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。

【12:31】政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。

▼2月4日疫情報道▼

【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。

▼2月4日 深水埗快測劑跌破底價低至$1盒▼



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【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。

【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

+ 19

▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼



+ 5

▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



+ 14

▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼

