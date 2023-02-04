全面通關．最新｜2.6起恢復內地旅行團來港　今增469宗確診7人死

香港與內地下周一（6日）起全面通關，市民過關毋須再預約配額及做檢測，內地旅行團及自由行旅客亦恢復來港，跨境學生2月8日起分兩階段恢復來港面授課堂。

本港近日確診個案大減，本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。



▼2月4日疫情報道▼

【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。

▼2月4日 檢測需求減快測劑跌破底價低至一蚊盒▼



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【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。

【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

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▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼



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▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



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▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼

