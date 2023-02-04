通關．最新｜增266宗確診多4人離世　拖篋客重現上水　藥房排長龍

衞生署2月11日公布新增266宗核酸檢測確診個案。根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為4,678宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有4宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有85宗。



香港與內地2月6日起全面通關，市民出入境兩地均毋須再預約配額及提供核酸檢測陰性證明，首日有約23萬本港居民及旅客經陸路口岸出入境。



▼2月11日全面通關．疫情報道▼

【17:45】香港與內地全面通關後首個周六，尖沙咀廣東道「名店街」一帶今日（11日）人流雖不及疫前水平，但部份奢侈品牌的名店外可見有人龍出現。有深圳居民經澳門來港旅遊，預計再臨香港會花費約十萬元購物。

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【17:32】香港新增266宗確診，多4名病人離世，自2023年1月30日起計，共有85宗與新冠有關的死亡個案。

【16:08】今日（11日）是全面通關後的首個周六，在上水有「藥房街」之稱的新康街、巷仔街一帶，雖未恢復疫情前人頭湧湧的景象，但有個別藥妝店外仍大排長龍，大批內地旅客拖篋購物。有專程來港購物的內地旅客表示，港貨有保證，亦有人認為就港藥比較有效。

▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



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【15:16】中港兩地全面通關後的首個周末，海洋公園今早（11日）即迎來第一團經由新開放的香園圍/蓮塘口岸過境的「點對點旅行團」，140位內地旅客跟團直送到港，在海洋公園玩足一日，預計下午5時離，再經香園圍/蓮塘口岸離境。當中有30名團友選擇繼續留港，暢遊景點。



主辦活動的內地旅行社表示，內地旅客對來港澳遊的需求大，打算辦西九的故宮文化博物館一天團。

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【10:53】新冠肺炎疫情平穩，本港早前已取消多項的防疫政策，惟學生每天做快測的安排會在本月仍維持。教育局長蔡若蓮今日（11日）表示，如疫情持續平穩，在徵詢專家意見後，下月有機會解除學生快測要求。

【10:08】新冠疫情緩和，香港與內地已全面通關，跨境學童亦於本周三（8日）開始分階段來港上課。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（11日）在電台節目指出，跨境學童恢復面授後，本港疫情整體仍然受控，嚴重個案無明顯增加，但建議每日快測應暫時維持，以識別感染者，學童亦應每日量體溫，避免將病毒帶入校園，如出現發燒、呼吸道及腸胃病徵不要返學。

▼2月10日全面通關．疫情報道▼

【21:50】日本貿易振興機構（香港）今起一連五日在尖沙咀一個商場舉辦日本清酒展銷會推廣活動，包括為支援2011年日本東北大地震受災兒童的基金所推出的一款柚子酒。

新冠疫情期間日本叫停外國入入境旅遊，令不少未能「返鄉下」的香港人買日本食品「解鄉愁」，不過在日本開關後，有入口商銷售量減少了30%，到近期雖已穩定，但未回復原狀，「當然好多客都係因為想記起日來的味道而買清酒。」她希望這次展銷會可令其公司有20％至30%的銷售額增長。

▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵打擊上水水貨黑點▼



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【21:09】香港與內地通關後，走水貨也「復常」，水貨客重現上水。政務司副司長卓永興今（10日）主持跨部門會議，檢視香港與內地通關後，多區水貨活動黑點的情況。會議決定警務處和食環署，將在黑點加強巡邏，有需要時展開聯合行動；食環署亦在水貨黑點加裝閉路電視，以及加強清洗街道。

【20:50】本港自本周一（6日）與內地全面通關後，連日全港多區屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。《香港01》記者今日（10日）在長沙灣及深水埗一帶，直擊一對傷殘男女在街頭賣唱，發現兩人保守估計獲市民「打賞」逾千元。其後有市民不堪該對男女造成的噪音滋擾而報警，警員到場以涉嫌「非法行乞」拘捕兩人，並帶署調查。據了解，該對男女持雙程證，今日剛到香港。

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【19:42】過去三年疫情期間，因應旅客絕跡令水貨生意受阻，有黑幫趁機利用位於上水工廈及唐樓、過往用作水貨倉的單位，經營絕密地下賭檔，吸引不少水貨老闆前往耍樂，賭額每天上落百萬元。因封關期間賭檔保安嚴密，設閉路電視監察及「人肉睇水」，故外人難以進入，增加破獲難度。警方趁月初通關工廈人流增加，派員混入埋伏，今日凌晨成功搗破涉事非法賭檔，連同破獲上水區另一個賭檔，兩項行動共拘捕67男女，檢獲約50萬元賭款。

《香港01》獲得獨家片段，拍得賭檔內部情況，只見賭檯坐滿10多名賭客、擺放雀九等賭具，有人手持大疊「金牛」千元鈔票，另外數名荷官正忙於點數收錢。

【17:52】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（10日）新增250宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為4,412宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有5宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有81宗。

【12:56】新冠肺炎疫情到尾聲，政府早前宣布不會再每日出稿交代疫情詳細資料，改為每周公布。衞生防護中心昨（9日）發布第一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠肺炎的活躍程度穩定，共錄得188宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。另外，衞生防護中心亦首次發現BN.1.3及CH.1.1病毒株，分別佔整體個案1.3%及 5.3%。

至於流感方面，衞生防護中心表示過去一周，共錄得2宗成人流感嚴重個案，全部均感染甲型（H3）流感，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。

【11:49】為了鼓勵長者接種新冠疫苗，政府今日（10日）表示，即日起至3月底將「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」推展至離島區、北區、西貢區、沙田區、大埔區、荃灣區、屯門區及元朗區的公共屋邨，以及全港的「三無大廈」。政府將聯同地區組織於上述屋苑逐家逐戶上門探訪未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者住戶，並為願意接種的長者安排「疫苗到戶接種服務」。

▼2月9日全面通關．疫情報道▼

【23:43】香港與內地恢復全面通關踏入第五日，雖然已取消核酸檢測及配額要求，但港人過關仍需填寫健康申報，即簡稱「黑碼」。有讀者周四（9日）過關到深圳探望親人，惟回程時因羅湖口岸僅開放三部閘機檢查「黑碼」，加上現場流動數據及無線WiFi網絡不穩，部份旅客未填寫健康申報亦照舊排隊，以致現場亂作一團，旅客爭先恐後，甚至「爆粗插隊」，最終排隊等待一小時，「我媽媽等到腳好痛，腰又痛。」

有出入境市民指內地口岸二維碼展板不足，而且無線網絡及流動網絡不穩定，加重「大塞車」。其實不需在出岸才填寫健康申報，可提早在可上網的情況下，用微信（WeChat）內「海關旅客指尖服務」填好資料。

【20:31】新冠肺炎疫情襲港三年，兩地人流來往亦而因受阻。港府自2020年11起推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務。

相關計劃因兩地遲遲未能通關而延續至今年5月9日、又或相關檢疫安排失效之前，惟本港與內地在上月8月起已局部通關，並在本周一（6日）起全面通關，相關計劃仍未取消。醫務衞生局回覆指，鑑於疫情最新發展，政府正與醫管局及港大深圳醫院審視支援計劃的後續安排，並將適時公布詳情。

【17:16】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（9日）新增307宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為4,162宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有6宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有76宗。

【15:04】闊別三年，樂施毅行者2022實體賽事將於本月24至26日復辦，樂施會今（9 日）公佈賽事詳情。該會籌募經理黃玉閒指出，以往比賽都在每年11月舉行，今次因疫情延期，改在2月舉行，提醒要注意天氣變化，因2月一般較11月濕冷，參加者要留意以免發生意外。

闊別三年，樂施毅行者2022實體賽事將於本月24至26日復辦，樂施會今（9 日）公佈賽事詳情。（鄧康翹攝）

▼2月8日全面通關．疫情報道▼

【21:29】本港與內地本周一（6日）起全面通關，前往內地毋須再出示新冠病毒核酸檢測陰性證明。有檢測承辦商表示，政府上周公布之後，新冠病毒檢測量顯著下跌，比起1月8日第一階段通關後的檢測量，大減近一半，回至過去水平。

承辦商指接受免費核酸檢測的人數一直沒有改變、是「基本盤」，其公司尚未因應檢測需求大減而削減人手，但坦言日後人手因應檢測量大減是「肯定會發生」的事情，只能跟隨政府要求，調整檢測站安排及核酸檢測量。

【19:46】香港與內地全面通關後，港府啟動「你好，香港！（Hello Hong Kong）」，送出50萬張機票，吸引海內外遊客訪港。本港旅遊業界對此表示非常支持，惟相關行業在疫情冰封三年以來，酒店業、飲食業、零售業等行業人手嚴重流失或轉行，面對旅遊業界邁向復常，大批旅客重臨香港，業界工會擔心人手承接力不足以應付，促政府設立「從業員復業津貼」吸引人手重返崗位，並在培訓和招聘上加強支援。

【17:04】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（8日）新增322宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為3,855宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有2宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有70宗。

【17:02】男子不滿政府抗疫期間推出疫苗通行證，曾就此提出司法覆核，並提倡念佛持咒及食素等提升免疫力抗疫，其申請遭原訟庭及上訴庭拒絕。他早前申請到終審法院上訴的上訴證明書，上訴庭今（8日）下判辭稱未見有任何合理的上訴理由，又指「疫苗通行證」已撤銷，如今上訴亦無意義，拒絕其申請並下令上訴人須付訟費。

【12:29】患糖尿、高血壓等長期病的六旬婦人，3年前因同住女兒確診，被列作密切接觸者，獨留在家等候隔離時猝死，死後被染出感染新冠肺炎。死因庭早前召開研訊，揭衛生署專責小組當時需處理撤離行動，人手不足，數天後聯絡死者不果，後從新聞報道及傳媒查詢下得知事件。陪審團今（8日）裁定，死者死於自然。並建議衛生署預早進行培訓及演練，再遇病毒爆發時立即提升動員能力。

【11:06】政府將與內地商討優化或取消「黑碼」，工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽今日（8日）在電台節目表示，收到有關「黑碼」的查詢較多為長者，不少或因較少回內地而不懂操作用來申報的微信軟件，每日收到20至30個查詢，建議親友可用名額為長者登記，完成後截圖給他們過關。

【09:11】香港與內地全面通關，跨境生今日（8日）起可分階段回港返校面授，首階段為跨境中學生。位於天水圍的順德聯誼總會翁祐中學今日有20多名跨境學生歸校，教育局局長蔡若蓮到該校視察時稱，今早曾到深圳灣口岸了解情況，形容跨境生過關過程順暢，不須排隊，又指學生雖然摸黑過關但仍充滿陽光氣息：「見（學生）孭書包跑過關，開心心情從步伐可見。」

▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼



▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼



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【07:00】選用五款電子錢包（AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&Go、PayMe、BoC Pay），在去年8月及10月時領取消費券的用戶要留意，5,000元金額使用限期至2月28日，逾期未用將被政府一筆勾銷。

至於八達通用戶尚有時間領取最後一期1,000元消費券，只要「合資格消費」滿4,000元，便可在下月16日開始領取尾期，最遲領取日為4月16日。惟須注意最後截數日僅餘兩個，分別為2月28日及3月31日，若上述日子消費金額仍未符合資格，將不能領取尾期款項。

▼2月7日全面通關．疫情報道▼

【22:00】香港及內地本周一（6日）終迎來全面通關，內地旅客亦重現本港鬧市及景點。中旅社表示，內地赴港旅行團已陸續恢復，短期內有數個來自大灣區或其他省份的內地團抵港，行程包括乘搭山頂纜車，到訪西九文化區、海洋公園、迪士尼樂園等。中旅社預期4月起將踏入旅客及商務客的高峰期，認為本港經濟正向好發展。

【17:00】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（7日）新增284宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為3,533宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有8宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有68宗。

【16:00】新冠肺炎襲港三年，重創本港私營醫療機構。中大醫院早前向立法會申請順延五年至2028年3月首次還款，並解釋因疫情無法在啟用初期積極開拓客源，也難以在病人缺席下兌現承諾，為指定數目的醫管局病人提供服務。

中大醫院亦指，新冠疫情對中大醫院財政，更構成極為負面的影響。根據中大醫院匯報，如按照原定的還款時間表，未來十年現金流預測狀況惡劣，其現金結餘由2023至2032年將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億元的最低位，即中大醫院如不獲政府支持，將無法維持營運。

【13:25】昨日（6日）中港正式全面通關，毋須再預約配額及核酸檢測。入境處公布昨日的出境數字，一共有約14萬人出境，為今年1月兩地免檢疫通關以來的新高，當中近3.4萬人次經重新開放的羅湖出境，為各關口之首，幾乎佔四分之一；入境人數同樣有約14萬人次，當中內地訪客佔近2.4萬人次，為1月以來新高，按日計幾乎倍增。

【13:17】今年為「限奶令」十周年，自由黨主席邵家輝早前就財政預算案提出建議取消「限奶令」，並解釋本港幼童已有足夠奶粉供應，政府毋須作出市場干預，他今日（7日）指出，「𠵱家唔取消咁等到幾時？定係永遠都放喺到？」



港九藥房總商會副理事張德榮亦表示，政府是時候檢討相關措施，重申奶粉供應商已可以確保港人有足夠奶粉買，強調取消「限奶令」是希望可以減少內地客對本港的誤解，「其實撤銷對我哋（生意）嚟講幫助不大。」

另外，香港與內地昨（6日）全面通關，不少人憂心疫情前水貨客在港大量搶購的情況再現。張德榮表示，全面通關後藥房的生意額只有輕微增加，亦沒有出現搶購，只是買入正常貨量。

【13:02】新冠疫情放緩，本港逐步復常，不少人關注日後是否要定期接種疫苗作預防。香港大學醫學院一項最新研究首次證實，接種三劑復必泰或科興疫苗後，短期內預防變種病毒株Omicron感染的有效性分別為48%及30%，第四劑的有效性比第三針更強。然而，在接種後100天，疫苗針對Omicron感染的有效性迅速減弱，其中復必泰分別降至26%和35%，科興更低至6%和11%。研究又推算第五波疫情期間，即去年1月1日至7月31日，本港逾45%人口感染了Omicron病毒。



研究結果顯示，在疫情爆發初期，接種疫苗可以在短期內效預防感染，相信使用加強劑，例如二價疫苗，可於具威脅的新型變異株引起感染浪潮前，快速提高人口免疫力。研究結果現已刊登於《自然醫學》期刊。

▼12月1日 二價疫苗正式開打▼



【11:12】香港與內地已全面通關，酒店業主聯會經理陳媛妍今日（7日）在電台節目表示，酒店的預訂率未見有大幅上升，預期要到五一黃金周長假期，本港酒店的入住率才會有顯著增幅，期望可達到疫情前七成入住率。她又提到業界人手減少四分之一，現時請人有困難，希望政府亦可幫助招聘。

【10:00】香港與內地全面通關，首次啟用香園圍口岸。城巴企業傳訊經理曾安廸表示乘客較預期多，以上班族及學生為主，整體大致暢順，將視乎情況加密班次。九巴則表示來往上水及香園圍與來往天水圍至落馬洲的巴士乘客都有所增加，因應明日（8日）跨境學生復課明日會兩條線都會加強服務。

▼2月6日 城巴往香園圍口岸B7線巴士啟航▼



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【09:49】陳國基表示，「黑碼」是內地入境要求，港府已經派足夠人手協助長者，整個過程也暢順，大約每人花3分鐘左右。陳又提到會一直與內地保持溝通，商討如何優化甚至取消「黑碼」，此前，希望市民過關前提前填寫好健康申報，以獲取「黑碼」。

【09:42】署理行政長官陳國基在出席行會前見記者，他指在全面通關首日，昨有約28萬人次出入境，當中約22萬人次經陸路口岸出入境，出境及入境各佔一半，當中以羅湖口岸最多，約6.4萬人次，之後是落馬洲口岸，約有5.4萬人次。

▼2月7日 署理行政長官陳國基行政會議前記者會▼



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▼2月6日全面通關．疫情報道▼

【 23:06】新冠疫情肆虐三年，本港及內地今日（6日）終恢復全面通關。根據入境處數據，截晚上8時正，本港入境人次有114,904人次，出境人次更達128,529人次，分別較昨日升15.2%及75.6%，合共超過24萬人次。扣除機場及水路口岸出入境人次，則有19萬人次經各陸路口岸出入境。

當中相隔三年再重開的羅湖口岸最繁忙，合共有5.4萬人次出入；香園圍口岸首日則有約5,000人次出入。

【18:56】竹篙灣隔離中心承包商在去年4月曾爆出拖欠員工薪金及強積金，至近日再有中心員工聲稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金。積金局指由去年4月至今 ，共接獲約40宗涉及承包商中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴，其中25宗個案糾正登記問題， 餘下近期接獲投訴仍在調查中。

中海物業表示，一直有為所有合資格員工按時提供強積金供款，亦有相應記錄證明。

【17:37】疫情三年後香港與內地終於全面通關，不過以往熙來攘往的上水「藥房街」已大不如前，雖有部份拖篋客重臨，但有店舖稱旺丁不旺財。

部份美容妝店甚受歡迎，有拖篋客在店外包裹「戰利品」。有內地旅客表示，專程幫朋友掃貨，將一盒盒知名的化妝品塞入行李篋，再經口岸運返內地，「寄上去600幾蚊，自己帶上去都係幾廿蚊車錢。」

▼2月6日 上水「藥房街」再現拖篋客▼



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【17:00】根據港府2019冠狀病毒病專題網站顯示，今日（6日）新增291宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為3,249宗；今日新增與新冠病毒病有關之死亡個案有5宗（非死亡個案總數），自今年1月30日起計，累計與新冠病毒病有關之死亡個案有60宗。

▼2月6日 蓮塘商業城十室九空 店舖終等到通關▼



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【16:45】香園圍口岸/蓮塘口岸今日（6日）終於啟動旅客過關服務，連接深圳的蓮塘口岸商業城，亦終於迎來首批過境客，不過，商業城內十室九空，大部份「吉舖」待出租。



有商戶慨嘆，過去三年通關日子遙遙無期，不少首批進駐的商戶雄心壯志斥資裝修，最終白交租「損手離場」，有七成等不及通關而結業，「呢度好少住宅，如果口岸無開通，根本無商業價值」，估計首階段人流未多，但「唔等都等咗咁耐」，對未來抱樂觀態度。

【16:04】中港全面通關，落成多年的蓮塘／香園圍口岸今日（6日）終於啟用旅客通關服務，過境模式與一般口岸無異，市民宜提早填寫電子健康申報表，以節省過境時間。

抵達蓮塘後，旅客可以經蓮塘口岸商業城，步行約5分鐘到地鐵站，再往深圳各地；旅客亦可乘巴士，到深圳旅遊勝地大梅沙海濱公園，或到有「深圳綠色心肺」之稱的仙湖植物園。

▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼



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【13:33】本港今日（6日）起全面通關，過境毋須預約及出示核酸檢測陰性證明，羅湖口岸亦相隔三年後重啟。保安局局長鄧炳強今日視察羅湖口岸首日運作情況，形容已去到「復常階段」。他表示，截止中午12時，共有8.3萬旅客南下及北上，其中最多人使用陸路口岸羅湖北上，錄得1.4萬人，而全新開放客運過關的香園圍口岸則有1,400人。

【13:03】暌違三年，兩地來往終於回復正常，今日（6日）起港人入境內地不需預約配額及出示核酸檢測陰性證明，從此可自由出入深圳從商、探親和吃喝玩樂。《香港01》實測由香港經羅湖口岸入境內地可於15分鐘內完成。雖然港府已撤銷大部份入境內地的限制，但別忘記目前入境內地以及從內地回港，仍需完成健康申報，獲取「黑碼」後方能成功過關。

不過，羅湖口岸內地關口設有一項新設施，入境前關口擺放了多部電腦，供未能上網及未能使用手機完成健康申報的人士使用，此後儘管沒有網絡，返關口都「唔使驚」。

【12:56】事隔三年，羅湖口岸終於「重見天日」。上周仍是十室九空的羅湖商業城，今日（6日）略見人氣 ，記者到現場直擊，可見部份餐廳已開業，今日營業的商舖亦比通關前多，但商業城內仍是以「吉舖」為主。

不少商舖被迫休息三年，今日始回來開業，有老闆過去幾年「轉身份」成為「打工仔」糊口，終於可以重拾老闆身份，預計半年內可回復三成生意，希望農曆新年已買入的貨品可以賣得出。

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【12:00】港鐵表示，東鐵線羅湖站整體運作大致暢順有序，截至中午12時，約22,000名跨境乘客使用羅湖站。

【10:30】羅湖今晨人氣變旺，有港人一過完關抵埗羅湖，即興奮自拍。有接待港人的內地旅行團今日首發前往佛山，導遊於口岸迎接團友，形容報名反應熱烈，「公司電話響過不停」，未來一周會再有三至四個旅行團出發。有三年未踏足內地的港人感興奮，開心得「琴晚成晚瞓唔着」。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



+ 22

【09:39】中港今日（6日）全面通關，蓮塘／香園圍口岸亦於今日起投入客運服務。城巴開辦新的B7線來往上水及香園圍，在粉嶺上車車程大約20分鐘便到達目的地。



不少家住上水或粉嶺的居民都表示，新口岸十分便利，有本身居住蓮塘的港人表示，以後返老家都會用新口岸；有來港消費的旅客指，文錦渡要轉過境巴士，羅湖又較其住處偏遠，未來會多到粉嶺上水購物。

▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼



【09:11】今日（6日）起中港兩地全面通關，教育局日前指，將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港上學安排，2月8日起將先涵蓋中學生；2月22日則擴至小學生、幼稚園及特殊學校。北區中學校長會主席方奕亮今早在電台節目表示，學校已嚴陣以待準備迎接跨境學生回校，有部份學校選擇讓學生分批回校，最遲下周所有學生均會全部回校面授。



至於羅湖有工程或影響過關時間，方指已發出通告提醒學生「預鬆」上學時間，並認為「口岸有少少迂迴啲，手續上可能同以往有少少唔同」，但不會有太大影響。他又指，若學生在通關初期遲到，校方會酌情處理。

【07:45】有跨境學童心急回港見老師及同學，今早率先回港出席面授課堂；亦有學童因為久未回港，八達通早已沒有餘額，過境後第一件事就是增值八達通。

▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼



+ 21

中三的羅同學自從升中起，便未曾親眼見過同班同學。他今早率先回港，坦言心急見到同學及老師，心情好激動、好開心。對於回校路線，他稱尚有些少印象，但已經不太熟悉。

▼2月6日 有旅客經羅湖南下來港▼



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【07:00】竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。

有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。

中國海外物業服務有限公司致員工解僱信中列明衞生署要求減少人手編制。（員工提供圖片)

▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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【06:47】香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。

港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」

▼2月5日 市民元宵節看綵燈展▼



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▼2月5日全面通關．疫情報道▼

【18:20】香港與內地周一（6日）起全面通關，市民回內地不需再進行核酸核測。記者今日（5日）再到半個月前曾逼爆的楓樹街遊樂場檢測站，只有少量要到院舍或醫院探病市民到場，亦有跨境司機因工作需要而仍然要接受核酸檢測，希望可盡快取消相關規定。另外有市民亦擔心隨檢測需求越來越少，社區測站數量亦會大減，希望可保留部分在市區的檢測站，直至所有防疫政策放寬，不再需要檢測。

【17:50】踏入疫後復常第一個元宵節（5日），售賣傳統湯圓的老字號「民豐粉麵行」大排長龍，顧客最少花40分鐘以上，才可成功排至店舖門外。有熟客為了避免群組聚集，已超過一年沒有幫襯，因此甘願等待。店舖負責人透露，麵粉等食材不斷漲價，但為了與街坊共渡時艱，暫時不會加價。

▼2月5日 市民排隊等買荃灣老字號湯丸▼



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【17:30】本港自1月30日起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（5日）新增400宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字比昨日回落約一成，過去7日累計2,958宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計55宗。

【16:20】內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。



今日中午（5日）尖沙咀廣東道一帶，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。

▼2月5日 尖沙咀廣東道漸現人流▼



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【13:16】疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」



至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。

【12:31】政府上周四（2日）宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，並公布送出近70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，派發70萬張機票是一個「好大」的數目，認為「出返多啲力（機票）吸引大家，其實都係一個好好嘅策略。」至於機票是否設使用期限，他則指，每一間航空公司派發的機票均不同，航空公司到個別地區宣傳或安排贈送時會解釋詳細情況。他又指，香港旅客恢復程度難以估計，因經過3年後，大家外出的習慣或有改變。

▼2月4日疫情報道▼

【17:11】本港自本周一（30日）起，取消向新冠確診者發出隔離令，今日（4日）新增469宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，數字與昨日相近，過去6日累計2,558宗。多7宗與新冠有關的死亡個案，累計48宗。

▼2月4日 深水埗快測劑跌破底價低至$1盒▼



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【13:07】隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊枝的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。

【12:37】政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，整個宣傳費用花約1億元，旅遊發展局亦會聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）在電視節目中表示，「香港有禮」消費券每份至少價值100元以上，旅發局會補貼商戶每份禮物100元，即額外需再額外動用約1億元。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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【10:34】中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

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▼2月3日 政府公布2月6日與內地全面通關▼



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▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



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▼2月3日 直擊港鐵羅湖站重開前準備▼

