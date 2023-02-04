將軍澳少年警訊辦師友計劃　為中學生規劃職涯發展舖路

將軍澳少年警訊與香港優質師友網絡合辦「GROWS Together 職場有你」計劃於今日（4日）舉行啟動禮。民政及青年事務局局長麥美娟出席啟動禮致辭時表示，在全面通關後，將會逐步重啟各項內地和國際交流實習計劃，為青年人提供更多認識國家和世界的機會。

出席啟動禮的保安局局長鄧炳強在致辭時「話當年」，憶述中學時以電視劇《獵鷹》中劉德華的角色為榜樣，因而報讀社工系並投身警界。他表示，希望同學們若有機會前往北京作交流，要好好感受國家發展，「捉緊發展機遇，成就自己、貢獻國家。」



「GROWS Together 職場有你」計劃，以「生命影響生命，以閱歷豐富人生」為目標，鼓勵各行業關心青年發展，在青年成長過程當中扮演陪伴成長的導師角色。是次計劃有將軍澳區13間學校，共88名學生參與。

計劃分為兩部分，第一部分《職場初體驗》，專門為中四至中五學生提供與職場相關的講座、企業參觀、模擬職場、工作分享等活動。讓學員在導師的輔導下，能深入了解不同行業與工作崗位。

第二部分《志在四方》，則為備戰文憑試的中六學生而設，讓學生在進入大學前有機會前往外地交流，並通過培訓與考核，獲得外地實習工作經驗，為規劃大學生涯提供經驗，考核表現優異的學員更有機會前往北京交流。

（右）參與計劃的今年中六的陳同學表示，希望未來能從事幼兒教育的工作，「正如計劃所說，想以生命影響生命，培養下一代。」（鄧康翹攝）

參與計劃、今年中六的陳同學表示，期望是次計劃能透過導師同行，更了解職場，她希望未來能從事幼兒教育的工作，「正如計劃所說，想以生命影響生命，培養下一代。」

麥美娟則表示，政府十分重視青年發展，於去年推出《青年發展藍圖》，首階段提出超過160項目，將會致力照顧不同背景和人生階段的年輕一代。

麥美娟稱，在藍圖其中一個篇章，積極鼓勵青年探索，為未來早作準備，「將會致力強化青年人的國民和國家安全教育，法治意識、民族自豪感。」同時亦會加強生涯規劃，推廣職業專才教育等。全面通關後，將逐步重啟各項內地和國際交流實習計劃，為青年人提供更多認識國家和世界的機會。