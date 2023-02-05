李家超抵沙特阿拉伯將晤投資部大臣　相信可達成一些協議

特首李家超昨日（4日）率領代表團，啟程前往中東訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，以加強香港與兩國的貿易及聯繫，並爭取商機。李家超今早（5早）抵達沙特阿拉伯首都利雅德後會見傳媒指，稍後會與沙特投資部大臣會面交流意見，相信雙方在投資、合作機會方面，都會有良好溝通，並相信今次訪問可以達成一些協議。



李家超今早與代表團到達沙特阿拉伯。他表示，到場時沙特投資部副大臣Badr AlBadr於機場迎接，對方解釋了行程，指今次行程緊密，甚至可能因此忙碌、疲倦，但代表團士氣高昂，稍後會與沙特投資部大臣會面，屆時會交流意見，並介紹代表團成員背景。

李家超續指，會推廣香港於沙特有何優勢，爭取商機，希望雙方可建立友誼，開設交流合作，並相信會有相當數目的協議可以落成。他又指，今次訪問可鞏固香港在一帶一路內，所扮演的推動者和參與者角色。

李家超：鼓勵沙特阿美來港第二上市

被問到尋求國營石油企業沙特阿美來港上市是否行程目標之一，李家超回應稱會訪問沙特阿美，並解釋香港優勢，又指沙特阿美企業很多元化，除了石油，也有不同子企業，鼓勵對方來香港有不同參與，包括第二上市。

隨後，他在社交網站指，未來一周，會帶領特區代表團在沙特阿拉伯的利雅得和阿聯酋的阿布扎比及迪拜進行訪問，拜訪當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士，參與研討會和其他推廣活動。他強調，中東地區是國家「一帶一路」倡議的重要節點，發展蓬勃，潛力無限。這次訪問代表着香港積極主動參與和推動「一帶一路」倡議的實踐。

鼓勵中東企業來港設辦公室

李家超又指，政府未來工作其中一大目標是聚焦發展經濟， 向内地及海外全方位推廣香港。香港享有「背靠祖國 聯通世界」的獨特優勢，可配合沙特阿拉伯的“2030 年願景” 和阿聯酋的“We the UAE 2031”加強雙方的貿易、投資和文化聯繫。隨著兩國尋求加強投資能力，實現經濟多元化和推行智慧城市計劃，香港的金融服務、商業和專業服務以及科技初創企業可在中東地區找到龐大機會。與中東的政府官員和大型企業高層會面時，他會鼓勵他們來香港設立辦公室，開拓業務，期望看到香港與中東地區之間有更廣泛、更深入的合作。

此外，訪問團有逾30名來自財經商貿等界別人士，包括科技園主席、數碼港主席、即時快遞平台「Lalamove」代表等，商湯科技香港公司總經理、選委界立法會議員尚海龍亦是訪問團成員之一。

尚海龍透露，訪問團將會出席兩場大型投資會，另外亦會拜訪當地政商界。他表示，期望是次出訪可以說好香港故事，助港「多招商、多引資」外，同時把握機會，推廣港府最新出台的「你好，香港」宣傳活動，「香港在恢復同世界的緊密連接，期待可以透過全球的關注，促進民心相通。」