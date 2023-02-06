通關直擊｜蓮塘香園圍啟用　內地客讚方便　會多到上水粉嶺購物

中港今日（6日）全面通關，蓮塘／香園圍口岸亦於今日起投入客運服口務。城巴開辦新的B7線來往上水及香園圍，在粉嶺上車車程大約20分鐘便到達目的地。

不少家住上水或粉嶺的居民都表示，新口岸十分便利，有本身居住蓮塘的港人表示，以後返老家都會用新口岸；有來港消費的旅客指，文錦渡要轉過境巴士，羅湖又較其住處偏遠，未來會多到粉嶺上水購物。



▼2月6日 城巴開辦新線B7前往香園圍口岸▼



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城巴今日開辦來往上水及蓮塘/香園圍口岸的B7巴士，全程車費9.3元，即日回程8.5元，每20分鐘一班，當中在粉嶺上車較為方便，於港鐵粉嶺站A2出口，便有指示前往車站，路程不足1分鐘，車程則大約20分鐘。

家住上水的蘇女士表示，首次使用香圍園口岸感到開心，體驗十分新鮮。她稱，老家靠近蓮塘，新口岸過境快捷到達，「呢度方便好多，以前用羅湖口岸，坐地鐵仲要轉一個站。」

來港探親的占女士表示，疫情三年未來港，封關三年來未能見年邁父母，「對老人家好慘」。她又指，相比羅湖及文錦渡口岸，香園圍比較近住處，通關後會多來香港。

家住深圳的王小姐與男友到港消費，她稱上周使用文錦渡過境，要轉乘一程巴士到關口；但使用香園圍口岸，一入管制站便完成過關，再有巴士出市區，十分方便。她稱，打算到粉嶺食早餐，再去看電影，打算以後都使用新口岸過境。

城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人表示，城巴新開B7往上水粉嶺，及B8往沙田大埔的路線，今日首兩班口岸開出的B7線巴士均滿座，約200名乘客，主要是上班族及學生，當中部份跨境學生因久未使用八達通，需要職員協助。