初選案｜逾200人法院外輪候旁聽席位　社民連成員到場示威

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，案件今早（6日）10時在西九龍法院（暫代高院）開審。開審前，法院內外有逾200人排隊。另外，有社民連成員到場示威。據悉，部份人士早在凌晨5時半已在法院外排隊，社民連成員「阿牛」曾健成質疑，指現場或有人收錢來排隊旁聽，令其他市民無法旁聽。



今早9時半，47人案開審前，西九龍法院內外目測有逾200人排隊，等候入場。另外，法院外通州街一段路，至少15輛警車停泊，亦有大批警員在場。

社民連成員到場示威

社民連三名成員到場拉起橫額示威，成員陳寶瑩表示，不解為何警方要將他們推向示威區，形容現時很多權利已受損，如同在「鳥籠」。

她指出，今日示威目的是想在47人案審訊首日，表達「初選無罪，政治打壓可恥」。她續說，初選只為理念相同的人爭取最多議席，而且有60萬市民參與初選，認為有民意支持，反問「何罪之有」。

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她又表示，不解為何以和平手段選擇入議會，會被視為暴力手段。她提到，不明白為何被告們可被還押兩年，且不能保釋，認為兩年對他們是沉重的身心折磨，要求「釋放所有政治犯」。

「阿牛」質疑有排隊黨阻其他人旁聽

被問到案件首日開審很多市民排隊陪聽，陳寶瑩表示，市民要留意庭內旁聽席會否奇怪地出現很多空位。另一位社民連成員「阿牛」曾健成也提出質疑，指現場或有人收錢來排隊旁聽，令其他市民無法旁聽。

記者曾向多名排隊市民了解他們今日前來旁聽的目的，不少市民不欲回應；也有市民向記者表示，只是跟朋友來法院，並不知道是來旁聽甚麼案件。

多國領事到場

另外，有多名外國領使到場，包括法國、英國、意大利、加拿大、新西蘭、澳洲、捷克、德國、瑞典等領使；比利時、荷蘭、愛爾蘭的領使也會到法院聆聽下午審訊。

有多名外國領使到場，包括法國、英國、意大利、加拿大、新西蘭、澳洲、捷克、德國、瑞典等領使。（江麗盈攝）

歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處參贊/副辦事處主任露安表示，歐盟關注全球的人權及民主狀況，今日特意前來是因為知道國安法是很獨特的法律，希望前來了解審訊過程。

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，何桂藍、余慧明、鄒家成等16人不認罪，其餘31人認罪。

目前案中32人還押，13人獲保釋，包括不認罪的10人：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、陳志全、柯耀林、李予信；及認罪的3人：呂智恆、黃子悅、林景楠。