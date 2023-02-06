竹篙灣隔離中心承包商涉拖欠強積金　積金局：至今接約40宗投訴

竹篙灣隔離中心承包商在去年四月曾爆出拖欠員工薪金及強積金，至近日再有中心員工向《香港01》表示，被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金。



積金局回覆查詢時表示，由去年4月至今 ，共接獲約40宗涉及中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴。經積金局跟進後，該僱主已就其中25宗個案糾正登記問題， 並已順利將供款存入員工的強積金帳戶中。至於餘下近期接獲的投訴， 積金局仍在調查中。



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竹篙灣隔離中再爆發勞資糾紛，有員工自稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金資方。積金局回覆查詢時表示，由去年4月至今 ，共接獲約40宗涉及中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴。

調查發現僱主有準時供強積金 但因不同原因未完成開戶口

積金局指，早前已作出調查，發現該僱主因不同原因，例如遺漏積金登記表格、表格資料不完整等，未能為有關僱員完成開立強積金帳戶，故該僱主雖然已經準時向受託人為僱員供款，但供款未能存入有關僱員的帳戶 ，令受影響僱員未能從受託人查閱強積金供款紀錄。

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積金局發言人又指，經積金局跟進後， 該僱主已就其中25宗個案糾正登記問題， 並已順利將供款存入員工的強積金帳戶中。至於餘下近期接獲的投訴，本局仍在調 查中，初步調查顯示亦有涉及相同問題。積金局現正與該僱主及受託人緊密跟進確保盡快處理餘下有問題的登記表格，使僱主的供款能盡快存入受影響僱員的強積金帳戶。