13歲少女返內地探新爸爸　疑遭強姦迫口交　雲南農夫否認指控開審

13歲少女暑假隨母親到雲南探望當農夫的「新爸爸」時，疑遭繼父多番性侵，繼父駕駛電單車載少女時，涉伸手摸少女私處，又曾在他雲南的家中把少女強姦及非禮她。繼父後來到香港探望妻女一家時，又涉在她們在香港的家強姦及迫少女口交。雲南農夫否認強姦及非禮等8項罪名，案件今(6日)在高等法院開審。



47歲被告L.C.，報稱農民，被控4項非禮、2項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及2項強姦罪。控罪指，被告於2018年7月1日至8月31日期間，於不同日子在中國雲南四度猥褻侵犯、強姦年齡在16歲以下的女童Y，另對其作出嚴重猥褻作為；另於2019年9月1日至11月6日期間，在不同日子分別強姦及對Y作出嚴重猥褻作為。他否認全部控罪。

代號L.C.的被告，否認8項強姦及非禮罪名案，在高等法院受審。（資料圖片）

控方在開案陳詞指，女事主Y的父母於2014年離婚，Y與與妹妹X及母親LM一起居於葵涌一公屋單位。

被告駕駛電單車時摸Y私處

被告L.C.來自雲南，他於於2015年與Y母結婚，Y母於2018年7月至8月期間，帶Y及其妹到雲南探望被告，期間被告多次帶她們三母女出外遊玩，Y母與妹妹同車，Y則坐在被告的電單車後座。期間，被告駕駛電單車時，曾3度將左手伸到Y的後方，並隔著褲子摸及撩Y的私處，歷時約3至5分鐘。

中藥店涉摸Y胸部及擦臀部

此外，被告有次帶她們3母女到雲南一中藥店時，趁媽媽和妹妹去洗手間時，從後用雙手摸Y的胸部，又以下體磨擦Y的臀部。Y嘗試拉開被告的手但不成功，被告更要求Y不要動，直至其母及妹妹回來才停手。

睡房內啜Y乳頭及強姦Y

在雲南之旅某天晚上，被告與Y在同一睡一房時，Y突感到被告在郁動，她被驚醒後，發現她全身赤裸，被告則下半身赤裸，正在啜吸她的右邊乳頭。被告見Y醒來後即停止動作，並從Y的私處抽出其陽具。Y隨後感到私處附近有液體，便到洗手間清理，再回到房間時見被告已在沙發躺下。

雲南之旅被迫口交

在同一次雲南之旅的一個下午，Y在被告睡房內玩手機。被告突然進入其房間，並躺在床上，然後脫下他內褲及拎開Y的手機，將陽具塞進Y的口中。Y緊閉嘴唇反抗，被告則用陽具在她的唇外摩擦，最後終成功塞入Y的口內，並前後移動約1分鐘。Y之後用腳踢被告腰部，成功推開被告。Y到洗手間清潔後，到母親的房間休息。

來港探望期間再強姦Y

另一件強姦及非禮事件在香港發生。2019年1月至11月6日某天，家中只有被告和Y二人，被告進入Y的睡房後，除下他的褲子，Y見狀欲離開，但遭被告捉住雙手推在床上。被告用身體壓著Y，除下Y的褲子及強行張開Y的雙腿，將陽具插入Y陰部，被告在無使用安全套下，與Y性交約3分鐘；同一段期間的某天晚上，Y與被告、妹妹同在睡房睡覺，期間被告捉住Y的左手撫摸其陽具並上下移動。Y事後到洗手間清潔。

審訊明續。

案件編號：HCCC 73/ 2022