初選案．第二天｜戴耀廷提出攬炒十步曲　若自由被剝奪會被迫攬炒

民主派47人涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，其中16名被告否認串謀顛覆國家政權的案件，今(7日)繼續在西九龍法院(暫代高等法院)續審。控方昨已開始讀出開案陳詞，並提到戴耀廷及區諾軒等，在當年3至4月期間，已開始招開記者會及在報章發文，提及「議會過半」爭取「35+」議席的想法，戴並提及這是「大殺傷力嘅憲法武器」，他又在報章撰文提及「攬炒」概念。



主控官今(7日)將繼續宣讀開案陳詞，並提到更詳盡的計劃，包括戴所提出的「攬炒十步曲」，又提到若港人的自由被剝奪，只會迫溫和的港人步向攬炒之路。



《香港01》記者會跟進報道。



部份獲保被告到庭情況。（詳看下圖)

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攬炒十步曲路線圖及時間表

主控官續續讀開案陳詞指，戴耀廷於2019年12月首次提出要奪取過半議席後，曾在多篇報章刊文，提出「攬炒」理念。2020年4月28日，戴在《蘋果日報》刊登題為「真攬炒十步 這是香港宿命」的文章，詳列「攬炒十步」的時間表及路線圖，當中提及他預計政府會大規模取消民主派人士的參選資格，民主派會便會派出「plan B」的人補上，又預計有關的舉動，會刺激更多人投票給泛民，令泛民取得35或以上席位。泛民的議員在立法會內，會否決議會的撥款方案、否決財政預算等，至立法會解散，中央直接將國家安全法用於香港，拘捕民主派領袖，令街頭抗爭更激烈，出現血腥鎮壓，西方國家會對中共實施經濟制裁，並附有時間表。(詳看下圖)

若港人自由被剝奪會被迫攬炒

中聯辦之後發文譴責「攬炒」主張，戴於2020年5月5日撰文回應，稱如果中央政府嘗試強行全面接管香港，剝奪港人自由及自尊，港人會被迫至步向擁抱「攬炒」之路，更會令原本守法溫和的港人逐漸轉投公民抗命甚或前線示威。

黃之鋒朱凱廸等認罪被告到庭旁聽

部分認罪被告，包括：吳敏兒、朱凱迪、黃之鋒、袁嘉蔚等，今亦有列席旁聽，他們同被安排在犯人欄內聽審。林卓廷及梁國雄被押上法庭時，亦有向公眾席揮手，但被懲教人員喝令：「放低手」、「得喇得喇坐低」等；坐在犯人欄第三排的黃之鋒則神情輕鬆，並向前排被告打招呼；鄒家成及吳敏兒均有向公眾席比心心手勢。

因應昨日法官批准眾被告在聆訊時使用電腦，獲准保釋的鄭達鴻、施德來、李予信等，今均有使用平板電腦或手提電腦。至於大部分還押被告則有帶備紙筆。

西九龍法院外一早已有逾百人排隊輪候公眾席。(詳看下圖)

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案件今早十時才開審，但昨日晚7時許，已有人在法院門外排隊輪候旁聽席位，今早7時許陸續有更多欲到庭旁聽的人士抵達法庭，料亦有逾百人，警方亦派出大批警員到場維持秩序，司法機構今設有410個公眾席，該旁聽人士可看到法庭的特別區域看審訊直播。

有來旁聽人士稱疑有排隊黨

今早庭外仍然有大批公眾人士排隊輪候旁聽位，目測約有200人。排在頭位的紮馬尾、染頭髮男子，被記者問及什麼時間排隊時，稱：「我同記者唔friend 㗎」，之後便未有回應。至於其他排隊人士，同樣未有理睬記者。他們不少均戴帽，背向記者鏡頭。據知，至今早約7時許，已有約100人在排隊。

有排在較後的女旁聽人士指，她是來支持被告，但懷疑出現「排隊黨」，如昨日她排隊前面的一位老婦，甚至不知是否需入法庭。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022