跨境中學生今率先回港復課　蔡若蓮形容學生感開心：孭書包跑過關

香港與內地全面通關，跨境生今日（8日）起可分階段回港返校面授，首階段為跨境中學生。位於天水圍的順德聯誼總會翁祐中學今日有20多名跨境學生歸校，教育局局長蔡若蓮到該校視察時稱，今早曾到深圳灣口岸了解情況，形容跨境生過關過程順暢，不須排隊，又指學生雖然摸黑過關但仍充滿陽光氣息：「見（學生）孭書包跑過關，開心心情從步伐可見。」



▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼



翁祐中學推回校學長計劃 一對一助跨境生融入

翁祐中學20多名跨境學生今早7時半左右已返回學校，教師在門口迎接，學校亦推行支援跨境生回校學長計劃，以一對一形式協助跨境生融入學習環境。

蔡若蓮深圳灣口岸視察 開放10多條特別通道跨境學生

蔡若蓮表示，自上月宣布通關後，教育局已即時與相關部門商討，用最妥當方法，令跨境生可安全便捷回校。她稱今早到深圳灣口岸視察，見開放了10多條特別通道予學生，整體過程順暢不需排隊，即時清晨6時許摸黑起身過關，仍見臉上有陽光氣息：「見（學生）孭書包跑過關，開心心情從步伐可見。」

蔡若蓮寄語把握學習機會成為「三有學生」：幸福非必然

蔡又指，局方會繼續循多方幫助跨境同學重新適應校園生活，又稱經過三年疫情，深感「幸福唔係必然」，寄語學生要有感恩的心把握學習機會，並稱希望學生能成為「三有學生」，即有學習、有生活及有進步。

▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼



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中五跨境生李同學代表發言時，稱久別回校，學校熟悉面孔勾起昔日回憶，又指網課效益不及實體課堂，無與同學打鬧，亦未能與同學奮鬥，對能重新返校感欣喜，亦指通關不易，冀中學生活豐富多彩。